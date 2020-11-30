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15:25 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Какие направления пользуются спросом по России

Зимние склоны разобрали на праздники.

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4593513

Любители зимних видов спорта выбирают на новогодние праздники «Красную Поляну», «Розу Хутор», Шерегеш и Архыз. На фоне пандемии большинство европейских горнолыжных курортов остаются недоступными, из-за этого спрос на отечественные трассы в среднем вырос в 2 раза по сравнению с 2019 годом, отмечают участники рынка. По их наблюдениям, остается последняя неделя, когда можно успеть забронировать туры с комфортным размещением на Новый год. При этом стоит готовиться к росту цен.

На высокий интерес к горнолыжному отдыху отреагировали авиакомпании. Они увеличили не только число рейсов, но и ввели специальные условия для перевозки спортинвентаря, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин: «Самый высокий уровень спроса, конечно, на “Красную Поляну”, по сравнению с прошлым годом где-то +30%. То же самое по полетным программам, количество рейсов — более 15%. Где-то более 80% забронировано. Приэльбрусье пользуется спросом. Спланированы дополнительные полеты из регионов, чтобы доставлять горнолыжников в места отдыха, начиная с “Красной Поляны”, Северного Кавказа. Традиционные центры — региональные, вокруг Москвы, их порядка восьми, а также в Сибири. Авиаперевозчики повсеместно включают уже в тариф перевозку снаряжения».

По данным сервиса OnlineTur.ru, 90% забронированных горнолыжных путешествий относятся к российским направлениям. Как отмечает директор по развитию портала Игорь Блинов, на новогодние праздники уже полностью выкуплены туры среднего ценового сегмента, немного осталось и премиальных предложений:

В предыдущие годы определенное количество активных туристов ездило на склоны Европы, сейчас такой возможности у подавляющего большинства нет, поэтому они переориентировались на катание внутри страны.
Игорь Блинов
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«Есть несколько склонов высокого качества, на них достаточно комфортно отдыхать. Что касается новогодних праздников и постновогодних каникул, почти все туры уже проданы. Остались варианты с ценами чуть выше средней в самом дорогом сегменте. В большинстве комплексов есть пакеты, которые включают в себя самые удобные условия, массу дополнительных сервисов. Можно говорить о стоимости в несколько сотен тысяч».

Из-за высокого спроса любители зимних видов спорта бронируют туры на февраль уже сейчас, отмечает гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин. И если профессионалы смотрят на трассы Приэльбрусья и Домбая, то семейная аудитория предпочитает заснеженные склоны в Карачаево-Черкесии. «Уже сейчас свыше 95% размещение на наших курортах раскуплено на Новый год и Рождество.

Архыз — молодой курорт, шесть или семь лет они работают, и сейчас уже зимний поток составляет несколько сотен тысяч человек.
Сергей Ромашкин

Это курорт скорее для новичков, трасс в разы меньше, около 18−20 км. Там хорошо учиться кататься детям или взрослым, которые не такие опытные лыжники, и там дешевле примерно на 40−50%, чем в «Красной Поляне». Из недостатков удаленность от аэропорта, примерно три часа ехать. Для опытных горнолыжников по-прежнему доступно Приэльбрусье, Домбай. Растущая сибирская звезда — это курорт Шерегеш, который в прошлом году принял около миллион туристов. Курорт открылся, лыжники заехали, но коронавирусные ограничения как-то омрачают жизнь тем, кто уже катается.

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«Красная Поляна» — лидер по спросу и цене. Неделя обойдется где-то в 50−55 тыс. с перелетом из Москвы, и ski-pass на неделю еще тысяч в 15−17. — это на одного человека. Курорты Архыз, Домбай, Приэльбрусье дешевле, перелет, проживание будут стоить где-то 20−25 тыс., и ski-pass на неделю еще тысяч 10".

Как ранее «Ъ FM» рассказали в туркомпаниях TUI и Jet Travel, россияне также интересуются склонами курортов Копаоник в Сербии и Улудаг в Турции. При этом провести новогодние праздники в традиционно любимом россиянами французском Куршевеле, скорее всего, не получится. Власти страны разделяют мнение канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призывает закрыть все европейские горнолыжные склоны до 10 января. Против этой инициативы выступили Австрия и Швейцария.

Ольга Сергиенко

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