15:25 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Какие направления пользуются спросом по России
Зимние склоны разобрали на праздники.
Любители зимних видов спорта выбирают на новогодние праздники «Красную Поляну», «Розу Хутор», Шерегеш и Архыз. На фоне пандемии большинство европейских горнолыжных курортов остаются недоступными, из-за
На высокий интерес к горнолыжному отдыху отреагировали авиакомпании. Они увеличили не только число рейсов, но и ввели специальные условия для перевозки спортинвентаря, рассказал
По данным сервиса OnlineTur.ru, 90% забронированных горнолыжных путешествий относятся к российским направлениям. Как отмечает директор по развитию портала Игорь Блинов, на новогодние праздники уже полностью выкуплены туры среднего ценового сегмента, немного осталось и премиальных предложений:
В предыдущие годы определенное количество активных туристов ездило на склоны Европы, сейчас такой возможности у подавляющего большинства нет, поэтому они переориентировались на катание внутри страны.
«Есть несколько склонов высокого качества, на них достаточно комфортно отдыхать. Что касается новогодних праздников и постновогодних каникул, почти все туры уже проданы. Остались варианты с ценами чуть выше средней в самом дорогом сегменте. В большинстве комплексов есть пакеты, которые включают в себя самые удобные условия, массу дополнительных сервисов. Можно говорить о стоимости в несколько сотен тысяч».
Архыз — молодой курорт, шесть или семь лет они работают, и сейчас уже зимний поток составляет несколько сотен тысяч человек.
Это курорт скорее для новичков, трасс в разы меньше, около 18−20 км. Там хорошо учиться кататься детям или взрослым, которые не такие опытные лыжники, и там дешевле примерно на 40−50%, чем в «Красной Поляне». Из недостатков удаленность от аэропорта, примерно три часа ехать. Для опытных горнолыжников
«Красная Поляна» — лидер по спросу и цене. Неделя обойдется
Как ранее «Ъ FM» рассказали в туркомпаниях TUI и Jet Travel, россияне также интересуются склонами курортов Копаоник в Сербии и Улудаг в Турции. При этом провести новогодние праздники в традиционно любимом россиянами французском Куршевеле, скорее всего, не получится. Власти страны разделяют мнение канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призывает закрыть все европейские горнолыжные склоны до 10 января. Против этой инициативы выступили Австрия и Швейцария.
Ольга Сергиенко