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14:36 (мск), источник: РБК

Основатель бренда «Б. Ю. Александров» умер от COVID-19

Несколько недель назад у бизнесмена выявили COVID-19. Его компании были в числе лидеров по объемам производства глазированных сырков, а принадлежавший ему «Ростагроэкспорт» входил в топ-20 молокоперерабатывающих компаний России.

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Источник: Владислав Шатило/РБК

Умер бизнесмен Борис Александров, президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б. Ю. Александров». Об этом сообщает пресс-служба Российского союза предпринимателей молочной отрасли. Ему было 73 года.

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РБК направил запрос в «Ростагроэкспорт».

По данным Mash, Александров умер после заражения коронавирусом. COVID-19 у бизнесмена подтвердили в начале ноября. 23 ноября он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Последние годы он жил в Латвии, в Юрмале. В прибалтийскую страну он переехал после того, как у него диагностировали рак.

Борис Александров родился в 1947 году, он начал заниматься бизнесом еще в годы СССР. В начале 1990-х он начал развивать собственное производство молочной продукции. В 1995 году Александров основал компанию «Ростагроэкспорт».

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Самым известным брендом, производимым его компаниями, стали глазированные сырки «Б. Ю. Александров». В 2000-х годах «Ростагроэкспорт» запустил также выпуск плавленных сыров под брендами «Дружба», «Янтарь», «Коралл» и «Шоколадный». На 2017 год только в Москве и Московской области компании Александрова продавали 1,5 млн сырков и 180 т сметаны в сутки. На сентябрь 2020 года, по данным Milknews, «Ростагроэкспорт» занимал 17-е место в общем рейтинге молокоперерабатывающих компаний России. Ежедневно заводы компании перерабатывают более 800 т молока, 150 т творога и выпускают более 150 т продукции. Бренд сырков «Б. Ю. Александров» лидировал в своем сегменте, занимая долю в 20,8% в денежном выражении.

Александров трижды становился лауреатом премии «Предприниматель года» — за 2004, 2006, 2007 годы.

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