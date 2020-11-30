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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Турецкие ученые выяснили, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их мнению, это коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов. Соответствующая статья опубликована в журнале Infection.

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Источник: РИА Новости

Все предыдущие исследования показывают, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, даже если у них нет температуры или кашля. Но то, что обнаружили турецкие ученые, стало совершенно неожиданным.

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Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. Так они намеревались определить взаимосвязь между течением заболевания и вирусной нагрузкой при COVID-19.

Исследователи собрали пробы из носоглотки, горла, полости рта и прямой кишки, а также анализы слюны, крови и мочи у 60 больных с подтвержденным коронавирусом. У четверти из них не наблюдалось симптомов. Всего ученые проанализировали 360 образцов.

Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался.

«COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину, — пишут авторы статьи. — Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки».

По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее «матовое стекло» при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.

Авторы предполагают, что более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь «вершиной айсберга» проблем, связанных с распространением COVID-19.

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