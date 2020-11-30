Исследование: в Англии локдаун снизил на треть заражения коронавирусом

Выводы ученых основываются на результатах тестов на коронавирус, которые взяли у 105 тысяч человек с 13 по 24 ноября. Коэффициент воспроизводства вируса упал до 0,88. Это значит, что в среднем каждый заразившийся заражает меньше одного человека.
До этого, по данным аналогичного исследования в конце октября, число новых случаев заражения коронавирусом увеличивалось. Кроме того, данные тестов на 2 ноября показывали наличие вируса у 1,3% населения Англии, а к 24 ноября этот показатель снизился до 0,96%.
Исследование также показало, что большему риску заражения подвержены люди азиатского происхождения, те, кто живет в неблагополучных районах, а также большие семьи.
В некоторых регионах процент заражений снизился почти на 50%. По мнению профессора Пола Эллиотта, который возглавлял исследование, локдаун помог «обуздать инфекцию». Несмотря на это министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что пока рано снимать ограничения.
По данным на 30 ноября, с начала пандемии в Великобритании выявлено 1,6 млн случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 58 тысяч пациентов, выздоровели 3,5 тысячи человек. Рост заболеваемости был отмечен в начале октября, а ее пик пришелся на середину ноября.
На фоне второй волны эпидемии власти страны ввели трехуровневую систему, которая определяет наиболее пострадавшие от вируса регионы. С 5 ноября по 2 декабря в Англии действует повторный карантин. Люди могут выходить из дома только на работу, учебу, за продуктами или к врачу. В составных частях Великобритании (Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии) действуют менее жесткие правила, так как количество заражений там меньше.
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, если граждане будут носить защитные маски, работать дистанционно и хорошо мыть и дезинфицировать руки, то массовый карантин вводить не придется.