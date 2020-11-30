Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
17:20 (мск), источник: RTVi

Исследование: в Англии локдаун снизил на треть заражения коронавирусом

Британские ученые выяснили, что после введения второго локдауна в Англии на 30% снизилось число новых заражений коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликовали на сайте Имперского колледжа Лондона.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: AP 2020

Выводы ученых основываются на результатах тестов на коронавирус, которые взяли у 105 тысяч человек с 13 по 24 ноября. Коэффициент воспроизводства вируса упал до 0,88. Это значит, что в среднем каждый заразившийся заражает меньше одного человека.

До этого, по данным аналогичного исследования в конце октября, число новых случаев заражения коронавирусом увеличивалось. Кроме того, данные тестов на 2 ноября показывали наличие вируса у 1,3% населения Англии, а к 24 ноября этот показатель снизился до 0,96%.

Новость
Британия заключила с Moderna контракт на поставку еще 2 млн доз вакцины от коронавируса

Исследование также показало, что большему риску заражения подвержены люди азиатского происхождения, те, кто живет в неблагополучных районах, а также большие семьи.

В некоторых регионах процент заражений снизился почти на 50%. По мнению профессора Пола Эллиотта, который возглавлял исследование, локдаун помог «обуздать инфекцию». Несмотря на это министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что пока рано снимать ограничения.

По данным на 30 ноября, с начала пандемии в Великобритании выявлено 1,6 млн случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 58 тысяч пациентов, выздоровели 3,5 тысячи человек. Рост заболеваемости был отмечен в начале октября, а ее пик пришелся на середину ноября.

На фоне второй волны эпидемии власти страны ввели трехуровневую систему, которая определяет наиболее пострадавшие от вируса регионы. С 5 ноября по 2 декабря в Англии действует повторный карантин. Люди могут выходить из дома только на работу, учебу, за продуктами или к врачу. В составных частях Великобритании (Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии) действуют менее жесткие правила, так как количество заражений там меньше.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, если граждане будут носить защитные маски, работать дистанционно и хорошо мыть и дезинфицировать руки, то массовый карантин вводить не придется.

 Moderna заявила об эффективности ее вакцины от коронавируса на 94,1%
Верховный суд Киргизии отменил приговор бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву
Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию
Основатель бренда «Б. Ю. Александров» умер от COVID-19
Гидрометцентр озвучил прогноз на декабрь
На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка
Адвокат обвиняемой медсестры рассказал о смерти Марадоны
Парижских полицейских взяли под стражу после скандального видео
Здоровье
Как онкопациенту получить помощь Смотрите онлайн-трансляцию конгресса Vademecum MedDay
Горячие темы на Авто
Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря 487
Сочинения, на заданную тему. 352
Борзеют. 336
хорошо мужикам 307
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
А скучно. 198
Девочки, я просто в отчаянии. 171
И я решила поделится своей трагедией(((( 137
Помогите решить задачу для садика! Пожалуйста! 132
Новости партнеров
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
COVID: Москва помогает. В Москве собрали 3 тонны плазмы с антителами
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь