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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый из США посчитал, сколько стоит планета Земля

Он вывел общую формулу, по которой можно оценить и другие планеты.

Источник: Reuters

Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, благодаря которой можно рассчитать примерную стоимость любой планеты с точки зрения ее полезности для человечества.

В своей формуле он учитывал массу планеты, ее возраст, температуру и другие факторы, влияющие на ее пригодность к жизни.

Например, чем старше небесное тело, тем его стоимость будет выше благодаря тому, что у нее было больше времени на то, чтобы окончательно сформироваться.
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Например, Землю Лафлин оценил в рекордные 5 квадриллионов долларов, а Марс — всего в 16 тысяч долларов. При этом «русская планета» Венера удостоилась ценника всего в 1 цент (меньше 70 копеек).

По словам ученого, формулу он вывел не ради забавы, а с серьезной целью — помочь другим специалистам быстро высчитывать потенциально пригодные для жизни планеты и не тратить силы на изучение «малозначимых» новых объектов.

Лафлин отметил, что внимания специалистов могут быть удостоены те планеты, «стоимость» которых по его формуле превышает более 80 миллионов долларов, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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