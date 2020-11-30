16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый из США посчитал, сколько стоит планета Земля
Он вывел общую формулу, по которой можно оценить и другие планеты.
Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в
В своей формуле он учитывал массу планеты, ее возраст, температуру и другие факторы, влияющие на ее пригодность к жизни.
Например, Землю Лафлин оценил в рекордные 5 квадриллионов долларов, а Марс — всего в 16 тысяч долларов. При этом «русская планета» Венера удостоилась ценника всего в 1 цент (меньше 70 копеек).
По словам ученого, формулу он вывел не ради забавы, а с серьезной целью — помочь другим специалистам быстро высчитывать потенциально пригодные для жизни планеты и не тратить силы на изучение «малозначимых» новых объектов.
Лафлин отметил, что внимания специалистов могут быть удостоены те планеты, «стоимость» которых по его формуле превышает более 80 миллионов долларов, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура