16:48 (мск), источник: ТАСС Наука
На Солнце произошла самая мощная за последние три года вспышка
Это уже вторая подобная вспышка за год. Однако Земле она пока не угрожает.
ТАСС, 30 ноября. Орбитальная обсерватория SDO зафиксировала на Солнце мощнейшую за последние три года вспышку. Ее сила в несколько раз превзошла вспышку, которая случилась в мае этого года. Об этом Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН пишет на своем сайте.
«Существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Однако охваченная солнечным взрывом область простиралась так высоко вверх, что часть ее, приподнятая над поверхностью, стала видна
На Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого светового, теплового и рентгеновского излучения. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов.
Как правило, подобная активность на Солнце изменяется с периодичностью примерно в 11 лет. Несколько лет назад ученые начали опасаться, что эта закономерность начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего цикла солнечной активности. Дело в том, что за эти два цикла вспышек и пятен на Солнце было очень мало. Многие теоретики предполагают, что это связано с фундаментальными переменами в работе недр светила.
В частности, в подобную аномально долгую «спячку» Солнце впало в конце сентября 2017 года — после того, как на нем произошла рекордно мощная вспышка класса Х9.3, самое мощное событие такого рода за последние 15 лет. Эта «спячка» продолжалась почти три года, до мая этого года, когда космическая обсерватория SDO и другие солнечные телескопы зафиксировали вспышку класса M1.1, которая лишь на одну ступень слабее событий класса X.
Эта вспышка оказалась неожиданностью для ученых, так как перед подобными событиями обычно случаются более слабые проявления солнечной активности, которые относятся к классу C. Таким образом, повторная мощная вспышка, на этот раз относящаяся, предположительно, к классу М4.4, подтвердила, что Солнце, действительно, пробуждается и его «вспышечная» активность начала расти.
Ученые отмечают, что воскресная вспышка не представляет угрозы для Земли — порожденные ей пучки заряженных частиц и облака плазмы пройдут в сотнях миллионов километров от нашей планеты. Однако центр, в котором возникла эта вспышка, в ближайшие дни будет двигаться в сторону Земли. Через неделю он окажется на линии, которые соединяет нашу планету и Солнце. Пока ученые не могут точно сказать, будет ли к тому времени светило столь же активно.
Дальнейшие наблюдения позволят сказать, будет ли следующий цикл активности Солнца столь же аномально слабым, как два предшествующих. Это важно для проверки теорий, которые указывают, что светило движется к столетнему или даже тысячелетнему минимуму активности.