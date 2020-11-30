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20:23 (мск), источник: РИА Новости

В Совфеде разъяснили, кто получит две пенсии в декабре

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала «Парламентской газете», какая категория пенсионеров получит две выплаты в декабре.

Источник: РИА Новости

Она объяснила, что в России предусмотрена практика, согласно которой январскую пенсию в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет «Почта России» с 1 по 3 января включительно.

«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала она.

На прошлой неделе сенатор сообщила, что в следующем году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8 процента.

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