В Совфеде разъяснили, кто получит две пенсии в декабре

Она объяснила, что в России предусмотрена практика, согласно которой январскую пенсию в конце декабря получают пенсионеры, выплаты которым доставляет «Почта России» с 1 по 3 января включительно.
«Этим людям пенсии будут доставлены в конце декабря. Сумма придет полностью — за весь январь», — сказала она.
На прошлой неделе сенатор сообщила, что в следующем году неработающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии на 6,3 процента. Кроме того, с февраля 2021 года ветераны боевых действий и инвалиды всех категорий получат повышение ежемесячных денежных выплат, по предварительным данным, на 3,8 процента.