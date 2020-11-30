20:35 (мск), источник: РИА Новости
В Турции ужесточат ограничения из-за COVID-19
АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Работа бань, бассейнов и спортзалов приостанавливается со вторника в Турции
«Бани, сауны, бассейны, спортзалы остановят со вторника свою работу. В торговые центры будут пропускать определенное число посетителей и только по цифровому коду. Будет ограничено также посещение многолюдных мест на улицах. Комендантский час будет с 21.00 до 5.00 в рабочие дни, а также с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Государственные учреждения будут работать с 10.00 до 16.00», — заявил Эрдоган в телеобращении.
Мы изучаем все вакцины, которые уже перешли на последнюю стадию испытаний. Все наши граждане будут иметь возможность бесплатно получить вакцину. Вакцинация начнется со следующего месяца. Мы уже заказали 50 миллионов доз вакцин.
Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки. В субботу число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 30 103, в воскресенье от COVID-19 умерли 185 человек, оба показателя стали наибольшими с начала пандемии.