06:36 (мск), источник: Life.ru
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2020 года
Пенсии, выплаты студентам, новые тарифы на электричество.
В последний месяц 2020 года вступит в силу ряд новых законов и изменений. Лайф разбирался в нюансах.
Пенсионный фонд России завершает приём заявлений о смене страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. В течении всего декабря у граждан России остаётся возможность отозвать заявления, поступившие от их имени, по которым срок рассмотрения Пенсионным фондом ещё не наступил. В том числе возможно отказаться от смены страховщика.
Кроме этого, с начала декабря будет проведена индексация отдельных выплат пенсионерам. Речь идёт о получателях государственной пенсии. Предполагаемое увеличение пенсии составит 4,3%. Получат надбавку следующие категории граждан: ветераны ВОВ, лица, пострадавшие от воздействия радиации, принимавшие участие в боевых действиях, имеющие группу инвалидности.
С начала зимы планируется ввести новую выплату для отдельной категории учащихся. Речь идёт о сумме 4300 рублей, которые предполагается перечислять из региональных бюджетов
С 1 декабря ступит в силу приказ Федеральной антимонопольной службы, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. В данном случае регулируется не конкретная сумма, а максимальные уровни их роста.
Также будут устанавливаться тарифы на региональном уровне. Приблизительная величина роста составит 5%. Кроме того, тариф будет зависеть от кухонной плиты, (газовая или электрическая) установленной в доме, и от того, как расходуется электричество в течении суток.
Физические лица, владеющие грузовиками с массой от 3,5 до 12 тонн, не имеющими определённого экономического класса, обязаны установить тахографы.
Начинается запуск проекта по оформлению свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства в электронной форме. Предполагается, что данная система существенно снизит трудозатраты лабораторий при оформлении электронного ПТС на автомобили, а также ускорит оформление остальных необходимых документов.
Последний день, когда истекает срок действующего порядка ввоза праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока. Согласно постановлению правительства жители Дальневосточного федерального округа могли для собственных нужд ввозить один автомобиль с правым рулём, не оснащённый системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Уже второго декабря ввозить автомобили с правым рулём и без данной системы будет запрещено.
Вводится обязательная маркировка товаров народного потребления, а именно: предметов одежды и постельного белья, духов и туалетной воды, шин, а также фотоаппаратов и сопутствующей техники.
Кроме этого, заканчивается возможность реализовывать произведённую до ввода обязательной маркировки молочную продукцию. Маркировка будет проводится в рамках программы «Честный Знак», цель её обеспечить достоверную информацию о происхождении и качестве товара.
Также вступает в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать займ под ставку выше, чем 1% в сутки. Кроме этого оговаривается, что максимальная сумма долга не должна будет превышать 200% от базовой суммы кредита. При этом долги тех, кто не сумеет погасить займ вовремя, будут
В реестр недобросовестных водопользователей смогут включать как физических, так и юридических лиц. В случае, если люди или организации используют водный объект нецелевым образом, это станет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов.
В данном случае речь идёт о таких водопользователях, чьи права пользования водными ресурсами уже были принудительно прекращены по решению суда