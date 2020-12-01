Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
06:36 (мск), источник: Life.ru

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2020 года

Пенсии, выплаты студентам, новые тарифы на электричество.

Источник: Reuters

В последний месяц 2020 года вступит в силу ряд новых законов и изменений. Лайф разбирался в нюансах.

Пенсионное страхование

Пенсионный фонд России завершает приём заявлений о смене страховщика в системе обязательного пенсионного страхования. В течении всего декабря у граждан России остаётся возможность отозвать заявления, поступившие от их имени, по которым срок рассмотрения Пенсионным фондом ещё не наступил. В том числе возможно отказаться от смены страховщика.

Читайте также
Какие законы вступят в силу в последний месяц года

Кроме этого, с начала декабря будет проведена индексация отдельных выплат пенсионерам. Речь идёт о получателях государственной пенсии. Предполагаемое увеличение пенсии составит 4,3%. Получат надбавку следующие категории граждан: ветераны ВОВ, лица, пострадавшие от воздействия радиации, принимавшие участие в боевых действиях, имеющие группу инвалидности.

Выплаты студентам

С начала зимы планируется ввести новую выплату для отдельной категории учащихся. Речь идёт о сумме 4300 рублей, которые предполагается перечислять из региональных бюджетов студентам-отличникам из числа малочисленных коренных народов, проявляющим себя вне учебных занятий.

Читайте также
В нотариальной палате рассказали о востребованности архивных документов

Новые тарифы на электроэнергию

С 1 декабря ступит в силу приказ Федеральной антимонопольной службы, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. В данном случае регулируется не конкретная сумма, а максимальные уровни их роста.

Также будут устанавливаться тарифы на региональном уровне. Приблизительная величина роста составит 5%. Кроме того, тариф будет зависеть от кухонной плиты, (газовая или электрическая) установленной в доме, и от того, как расходуется электричество в течении суток.

Изменения в ПДД

Физические лица, владеющие грузовиками с массой от 3,5 до 12 тонн, не имеющими определённого экономического класса, обязаны установить тахографы.

Читайте также
В России ускорят регистрацию прав на недвижимость

Начинается запуск проекта по оформлению свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства в электронной форме. Предполагается, что данная система существенно снизит трудозатраты лабораторий при оформлении электронного ПТС на автомобили, а также ускорит оформление остальных необходимых документов.

Последний день, когда истекает срок действующего порядка ввоза праворульных автомобилей для жителей Дальнего Востока. Согласно постановлению правительства жители Дальневосточного федерального округа могли для собственных нужд ввозить один автомобиль с правым рулём, не оснащённый системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Уже второго декабря ввозить автомобили с правым рулём и без данной системы будет запрещено.

Читайте также
Что подорожает с нового 2021 года: алкоголь, электроника, продукты, ЖКХ

Маркировка товаров

Вводится обязательная маркировка товаров народного потребления, а именно: предметов одежды и постельного белья, духов и туалетной воды, шин, а также фотоаппаратов и сопутствующей техники.

Кроме этого, заканчивается возможность реализовывать произведённую до ввода обязательной маркировки молочную продукцию. Маркировка будет проводится в рамках программы «Честный Знак», цель её обеспечить достоверную информацию о происхождении и качестве товара.

Микрофинансовые организации

Также вступает в силу закон, который запрещает микрофинансовым организациям выдавать займ под ставку выше, чем 1% в сутки. Кроме этого оговаривается, что максимальная сумма долга не должна будет превышать 200% от базовой суммы кредита. При этом долги тех, кто не сумеет погасить займ вовремя, будут по-прежнему взыскиваться в упрощённом порядке, однако минимальная сумма будет увеличена с 1,5 тысячи рублей до 3 тысяч.

Читайте также
Мусор — во благо: как научиться жить экологично

Реестр недобросовестных пользователей воды

В реестр недобросовестных водопользователей смогут включать как физических, так и юридических лиц. В случае, если люди или организации используют водный объект нецелевым образом, это станет основанием для отказа в предоставлении других водных объектов.

В данном случае речь идёт о таких водопользователях, чьи права пользования водными ресурсами уже были принудительно прекращены по решению суда из-за нецелевого использования предоставленных ресурсов. Также в реестр будут вноситься данные о победителях аукционов на право заключения договора водопользования, которые впоследствии уклонились от его заключения.

 Житель Южно-Сахалинска попробовал поджечь бензобак своей машины на заправк
"Это безответственно!" Эпидемиолог раскритиковал организаторов концертов Б
Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина
Врачи обратились в полицию из-за поддельных справок о COVID
Президент Молдавии не признает долг Приднестровья за газ
Иммунолог рассказал о главном правиле после вакцинации от COVID
Умерла цирковая артистка Дзерасса Туганова
Миротворцы появятся в каждом военном округе России в 2021 году
Здоровье
Как онкопациенту получить помощь Смотрите онлайн-трансляцию конгресса Vademecum MedDay
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-30 – состоялась презентация Компания Mazdа выводит на российский рынок стильную новинку
Кино
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез Телеведущая опубликовала в инстаграме видео из гримерки, снятое во время записи последнего выпуска шоу
Новости партнеров
Хурма представляет большую опасность для людей с этими заболеваниями
Пенсии в России увеличат в два раза
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
5 актёров, которые со своей женой вместе всю жизнь
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Леди
19-летний сын Тины Канделаки восхитил сеть красотой Парня сравнили с голливудской звездой.
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь