Открылась телефонная линия для жалоб россиян на экологические проблемы

Создатель проекта интернет-ресурс «Экология России» — нацпроектэкология РФ обещает, что после сбора и обработки обращений их передадут в Минприроды России, в профильные российские и международные экологические организации.
По словам создателей, задач у проекта несколько. «Во-первых, понять уровень “экологической тревожности”, дать участникам “Зеленой линии” понимание, что их опасения слушают и слышат. Во-вторых, проанализировать статистику и выяснить, что сегодня больше всего беспокоит россиян», — говорится в сообщении.
Отвечать на звонки будут волонтеры Всероссийской экологической организации «Делай!», журналисты, пишущие на темы экологии, а также блогеры и эксперты.
Телефон «Зеленой линии»: 8 (800) 301−8−661. Звонок на нее бесплатный. Она будет работать круглосуточно с 1 по 3 декабря.
30 ноября стало известно, что согласно опросу ВЦИОМа, Экспертного института социальных исследований и исследовательского центра «Особое мнение», более половины жителей РФ считают, что экологическая обстановка в России ухудшилась. Так ответили 53% респондентов. 12% опрошенных считают, что экологическая ситуация улучшилась, 29% считают, что она не изменилась, и 6% опрошенных затруднились ответить.
4 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% по сравнению с уровнем 1990 года, а также разработать стратегию социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить ее.
В сентябре глава государства объявил, что на развитие инфраструктуры в сфере экологии в стране за последующие три года будет выделен 1 трлн рублей.