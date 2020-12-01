02:15 (мск), источник: Известия
Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина
Недельного карантина и
С помощью математического моделирования ученые просчитали, насколько вероятна передача вируса в зависимости от продолжительности карантина и причин изоляции — контакта с инфицированным либо всеобщих ограничительных мер.
Также в исследовании рассмотрено три варианта проведения тестирования: тест перед началом карантина, тест по завершении карантина и двойное тестирование вначале и в конце карантина.
В основу расчетов легли результаты четырех тысяч
Даже если изолировать каждого заболевшего немедленно после возникновения симптомов, это не остановит эпидемию, пришли к выводу ученые. Трехдневный карантин после появления симптомов снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции до 25%, а после восьмидневной изоляции шансы заразить других — 5 из 100, также рассчитали они. Эффективность карантина для предотвращения дальнейшего заражения можно значительно увеличить благодаря тестированию, уверены специалисты.
Недельный карантин с любым из двух подходов к тестированию дает такую же или меньшую вероятность дальнейшей передачи инфекции, как и двухнедельная изоляция без дополнительной диагностики, сказано в работе.
С утверждением, что пациент с отрицательным
Согласен с коллегами и доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией молекулярной биотехнологии и генной инженерии
— Если контакт с инфицированным был однократным, то так делать можно. За неделю всё будет ясно. Если тест отрицательный, он не заразился. Если же контакт продолжительный, то есть человек живет постоянно с тем, кто болен COVID-19, тогда нужно выждать 14 дней с момента последнего отрицательного