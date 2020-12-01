Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Женщина поселила дома 480 кошек и 12 собак Началось все в 2008 году, когда сын подарил Мариам персидского котенка
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
10Прощание с Арменом Джигарханяном
03:32 (мск), источник: Известия

Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны

В период с июля по сентябрь 2020 года по сравнению со II «карантинным» кварталом номинальные доходы россиян выросли в большинстве субъектов России. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий».

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Известия

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на динамику доходов россиян, сравниваемую год к году. Так, во II квартале 2020-го реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а в III квартале их падение замедлилось до 4,8%.

Однако если отвлечься от показателей 2019 года и взять «точкой отсчета» II квартал 2020-го — время самых жестких эпидемических ограничений, становится очевиден позитивный тренд, считают аналитики FinExpertiza. Так, в июле-сентябре 2020 года по сравнению с апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85.

Существеннее всего они увеличились в Краснодарском крае (сразу на 51,6%, до 42,2 тыс. рублей в месяц). Большой прирост показали доходы жителей Дагестана (на 30,6%, до 29,3 тыс. рублей на человека). Тройку лидеров по величине прироста закрывает Кабардино-Балкария (на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей).

На динамику доходов повлияли повышенные коронавирусные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми — они улучшили благосостояние граждан в бедных дотационных регионах, полагают авторы исследования. Значительную роль также сыграли восстановительный рост экономики и сезонный фактор, но по итогам года на прирост доходов рассчитывать не стоит, заявили эксперты.

 Деньга помощи: после локдауна доходы россиян выросли в 61 регионе
Оптимальный срок: ученые усомнились в смысле двухнедельного карантина
Путин внес проект о запрете второго гражданства для чиновников
Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина
В Совфеде разъяснили, кто получит две пенсии в декабре
Врачи обратились в полицию из-за поддельных справок о COVID
Умерла цирковая артистка Дзерасса Туганова
Президент Молдавии не признает долг Приднестровья за газ
Основатель бренда «Б. Ю. Александров» умер от COVID-19
Авто
Новый кроссовер Mazda CX-30 – состоялась презентация Компания Mazdа выводит на российский рынок стильную новинку
Новости партнеров
Пенсии в России увеличат в два раза
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Популярные темы на «Детях»
Девочки, я просто в отчаянии. 204
И я решила поделится своей трагедией(((( 149
Сын много ест 131
Пора менять работу? Или я бешусь с жиру... 115
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь