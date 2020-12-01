Доходы россиян после локдауна выросли в 61 регионе страны

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на динамику доходов россиян, сравниваемую год к году. Так, во II квартале 2020-го реальные располагаемые доходы снизились на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, а в III квартале их падение замедлилось до 4,8%.
Однако если отвлечься от показателей 2019 года и взять «точкой отсчета» II квартал 2020-го — время самых жестких эпидемических ограничений, становится очевиден позитивный тренд, считают аналитики FinExpertiza. Так, в июле-сентябре 2020 года по сравнению с апрелем-июнем номинальные среднедушевые доходы россиян выросли более чем в двух третях российских регионов — в 61 из 85.
Существеннее всего они увеличились в Краснодарском крае (сразу на 51,6%, до 42,2 тыс. рублей в месяц). Большой прирост показали доходы жителей Дагестана (на 30,6%, до 29,3 тыс. рублей на человека). Тройку лидеров по величине прироста закрывает Кабардино-Балкария (на 25,3%, до 22,1 тыс. рублей).
На динамику доходов повлияли повышенные коронавирусные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми — они улучшили благосостояние граждан в бедных дотационных регионах, полагают авторы исследования. Значительную роль также сыграли восстановительный рост экономики и сезонный фактор, но по итогам года на прирост доходов рассчитывать не стоит, заявили эксперты.