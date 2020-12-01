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03:42 (мск), источник: Известия

Moderna запросила у властей США разрешение на использование вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила, что в понедельник, 30 ноября, представила управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на использование вакцины от коронавирусной инфекции.

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Источник: Reuters

«Данные Moderna для запроса на экстренное использование (вакцины) mRNA-1273 поданы американским FDA», — сообщила компания в своем Twitter.

Ранее фармпроизводитель в своем релизе сообщил, что вакцина от COVID-19 на третьей фазе испытания продемонстрировала эффективность 94,1%.

В ноябре во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Известиям» заявили, что появление всё большего количества вакцин от коронавируса, демонстрирующих свою эффективность, вызывает осторожный оптимизм.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 ноября рассказала о согласовании шестого контракта по предзаказу вакцин от COVID-19, который ЕК заключила с компанией Moderna на 160 млн доз.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи показала свыше 95% эффективности. Ее зарегистрировали 11 августа. Минздрав РФ объявил о ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй российской вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Еще одна российская вакцина от COVID-19, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

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