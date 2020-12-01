Moderna запросила у властей США разрешение на использование вакцины от COVID-19

«Данные Moderna для запроса на экстренное использование (вакцины) mRNA-1273 поданы американским FDA», — сообщила компания в своем Twitter.
Ранее фармпроизводитель в своем релизе сообщил, что вакцина от COVID-19 на третьей фазе испытания продемонстрировала эффективность 94,1%.
В ноябре во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Известиям» заявили, что появление всё большего количества вакцин от коронавируса, демонстрирующих свою эффективность, вызывает осторожный оптимизм.
В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 25 ноября рассказала о согласовании шестого контракта по предзаказу вакцин от COVID-19, который ЕК заключила с компанией Moderna на 160 млн доз.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса «Спутник V» Центра им. Гамалеи показала свыше 95% эффективности. Ее зарегистрировали 11 августа. Минздрав РФ объявил о ее запуске в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.
О регистрации второй российской вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».
Еще одна российская вакцина от COVID-19, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.