Иммунолог рассказал о главном правиле после вакцинации от COVID-19

07:05 (мск), источник: РИА Новости
«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников
По словам израильского профессора, подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в других странах.
«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат
Даже если испытуемый выясняет, получил ли он плацебо или активную вакцину, главное — чтобы эта информация не была доступна наблюдающему его врачу, считает эксперт.
«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек. Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо», — предупредил собеседник агентства.
По словам профессора, качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.