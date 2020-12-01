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07:05 (мск), источник: РИА Новости

Иммунолог рассказал о главном правиле после вакцинации от COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 дек — РИА Новости. Участникам испытаний вакцины от COVID-19 не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела, а в случае если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование, считает израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун.

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Источник: РИА Новости

«На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — сказал Беркун.

Ранее в российском сегменте соцсетей появились сообщения, что некоторые участники третьей стадии испытаний вакцины от коронавируса делали тесты на антитела, чтобы выяснить, получили они прививку или плацебо. Высказывались опасения, что такие действия могут поставить под вопрос качество исследования.

По словам израильского профессора, подобное, хоть и противоречит правилам исследования, может происходить и в других странах.

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«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках. Не думаю, что это скажется на репутации прививки», — сказал собеседник агентства.

Даже если испытуемый выясняет, получил ли он плацебо или активную вакцину, главное — чтобы эта информация не была доступна наблюдающему его врачу, считает эксперт.

«Когда мы даем прививку, всегда есть контрольная группа, которая получает плацебо. У них сравнивают симптомы и заболеваемость обеих групп. При этом ни участник, ни исследователь не должны знать, что получил человек. Но даже если пациенты и делают такие проверки, то они не должны сообщать врачу, чтобы хотя бы врач не знал, получил пациент настоящую прививку или плацебо», — предупредил собеседник агентства.

По словам профессора, качество вакцины определяют специальные комиссии по строгому протоколу, которые учитывают нюансы всех этапов проверки.

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