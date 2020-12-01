Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
08:29 (мск), источник: РИА Новости

В России могут снизить цены на ритуальные услуги

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Автор законопроекта о реформе похоронного дела, депутат Госдумы Антон Жарков рассказал в интервью «Парламентской газете» о возможных последствиях предложенной им инициативы.

Источник: AP 2020

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. В числе прочего парламентарий считает нужным:

— обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности;
— вести реестр недобросовестных компаний;
— установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан;
— создать специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.

«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — рассказал Жарков.

Он подчеркнул, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг. По его словам, россияне нередко попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги.

«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле», — добавил он.

Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.

 Врач показал, что видят больные COVID-19 в последние минуты перед смертью
Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным
Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина
Врачи обратились в полицию из-за поддельных справок о COVID
Президент Молдавии не признает долг Приднестровья за газ
Армия Азербайджана вошла в Лачинский район в Карабахе
Hi-Tech
Зафиксировано редкое явление на Солнце. Как это выглядит Смотрим видео
Кино
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез Телеведущая опубликовала в инстаграме видео из гримерки, снятое во время записи последнего выпуска шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
5 актёров, которые со своей женой вместе всю жизнь
Отец нереальной красоты: упадешь, увидев его дочь
Леди
Лучшие идеи подарков на Новый год Мы собрали 76 необычных подарков на Новый год 2021, которые порадуют коллег, родственников, друзей и супруга.
Новости партнеров
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь