В России могут снизить цены на ритуальные услуги

Документ, внесенный ранее в нижнюю палату, посвящен созданию единых федеральных требований к деятельности похоронных служб и обязанностям властей. В числе прочего парламентарий считает нужным:
— обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей заключать соглашения на ведение такой деятельности;
— вести реестр недобросовестных компаний;
— установить ответственность за раскрытие данных о смерти граждан;
— создать специальные диспетчерские центры для приема заявок на погребение.
«Если будут введены требования для участников рынка и повысится контроль за ними, то вырастет конкуренция в отрасли. А это значит, что ритуальные услуги могут подешеветь», — рассказал Жарков.
Он подчеркнул, что законопроект нацелен на наведение порядка в сфере ритуальных услуг. По его словам, россияне нередко попадаются на удочку недобросовестных предпринимателей, которые вымогают деньги.
«Предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ, чтобы повысить государственный контроль в похоронном деле», — добавил он.
Жарков отметил, что в случае принятия документа гражданам не придется переоформлять уже полученные документы на захоронения.