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11:15 (мск), источник: Известия

Британка притворилась смертельно больной ради идеальной свадьбы

Ради свадьбы мечты 29-летняя англичанка Тони Стенден рассказала друзьям о том, что она якобы смертельно больна. Об этом сообщила газета Mirror.

Источник: Известия

По данным издания, девушка выдумала, что у нее последняя стадия онкологического заболевания. Для большей убедительности она даже побрилась налысо и давала интервью, в которых рассказывала о своем недуге.

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«Рак подобрался к моей голове, костям, он везде», — приводятся слова женщины.

В результате друзьям Стенден удалось собрать £8,5 тыс. (около 870 тыс. рублей), которые они подарили девушке и ее жениху Джеймсу на «свадьбу, которую они заслуживают». Медовый месяц супруги провели в Турции. Но вскоре обман раскрылся.

«Она могла бы получить “Оскар”, ее игра была настолько хороша. Она всех нас обманула», — рассказал один из ее приятелей.

После признания в мошенничестве Стенден грозит тюрьма. Суд может обязать обманщицу вернуть пожертвования.

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