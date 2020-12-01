Баста ответил на критику после концерта в Петербурге

Напомним, ранее в Сети появились видеозаписи, на которых видно, что зрители слушают любимого исполнителя без масок и отплясывают на танцполе, несмотря на введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения. На концертах, независимо от музыкального направления, все должны сидеть в креслах с соблюдением социальной дистанции. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила проверить, как проходил концерт рэп-исполнителя.
Сам Вакуленко заявил, что все требования санитарных врачей были выполнены, что на танцполе были установлены кресла и что зрители должны были слушать концерт сидя. Также на входе всем пришедшим, без средств индивидуальной защиты выдавались бесплатно маски.
Волну критики рэпер объяснил происками конкурентов организаторов мероприятия.
Стоит отметить, что сейчас видеозаписи с концерта внимательно изучают в комитете по культуре Северной столицы и в региональном управлении Роспотребнадзора.
На видеозаписи, которую на своей странице в Instagram выложил сам рэпер, видно, что к финалу концерта зрители массово позабыли о социальной дистанции. И о масочном режиме — тоже.