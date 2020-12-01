11:27 (мск), источник: Известия
Сладкий и гадкий: как Вуди Аллен обманул весь мир
Знаменитому комедиографу и герою скандалов исполнилось 85 лет.
1 декабря один из самых знаменитых комедиографов мира Вуди Аллен отмечает 85-летний юбилей. Впрочем, главному очкарику Америки сейчас явно не до веселья — и дело не только в том, что закрыты все джазовые клубы в
Карьера Аллана Конигсберга, тихого юноши из Бруклина, известного под псевдонимом Вуди Аллен, началась отнюдь не в кино. Первое (и довольно долгое) время он подрабатывал
Это вошло в привычку. В большинстве своих лучших картин Аллен предпочитал играть сам. Возможно, это было самолюбование. Возможно, он никому не доверял. Но, скорее всего, он просто понимал, что все эти фильмы про него.
Станислав Говорухин
Вторая страсть Аллена —
Огромный город, на фоне которого парадоксальным образом выделяется маленький невзрачный герой. Столь же трепетно относился в своих произведениях к Ленинграду Сергей Довлатов (кстати, и юмор у них
1980-е становятся для Аллена золотым временем. Он снимает свои самые известные фильмы: «Мужья и жены», «Пурпурная роза Каира», «Загадочное убийство в Манхеттене» и прочие. Он становится кумиром интеллектуалов (и особенно интеллектуалок). А поскольку к интеллектуалкам Вуди всегда был неравнодушен, в его жизни появляется актриса Миа Фэрроу. Как декламировал в свое время
У Мии — так уж сложилось — было много приемных детей. В
В 1993 году появляются показания другой приемной дочери — Дилан — про то, что Аллен якобы насиловал ее в малолетстве. Процесс был долгим, однако вину Вуди доказать не удалось (сам он уверял, что это месть бывшей сожительницы). Аллен тем не менее стал объектом травли со стороны журналистов и общественности. Эта история еще аукнется ему спустя много лет — в куда менее толерантные 2010-е.
Еще 10 лет Аллен снимает фильмы в Америке, но вскоре говорит сакраментальную фразу «Я устал, я ухожу» — и переезжает в Лондон. Эта европейская часть фильмографии гения («Вики Кристина Барселона», «Матч-пойнт», «Полночь в Париже») — история, честно говоря, на любителя. Впрочем, и сам Аллен явно чувствовал себя в королевстве немного лишним — достаточно вспомнить эпизод из фильма «Сенсация», в финале которого его герой погибает в аварии, потому что так и не смог привыкнуть к левостороннему движению.
Фильмы Аллена никогда не становились срывающими кассу блокбастерами. Но вклад его в кинематограф трудно переоценить. Именно он показал, что Шон Пенн не только бывший муж Мадонны, а хороший актер, сняв его в картине «Сладкий и гадкий». Он первым подметил, что Ди Каприо не просто смазливый мальчик, пригласив его на роль в «Знаменитости» (две звезды, правда, страшно рассорились на съемках
Он, конечно, всегда был большим позером. Главная поза заключалась в категорическом отрицании Голливуда. «Туда едут работать одни дураки, — говорил Аллен — Ведь только там можно стать миллионером, не имея никаких способностей». Ну и самое известное чудачество Вуди — принципиальный отказ от посещения церемонии «Оскара», на который его постоянно номинировали.
В эти дни режиссер всегда был занят, потому что играл джаз в своем любимом
Минувший год должен был стать для Аллена триумфальным. Однако в дело вмешалось прошлое. Дилан написала открытое письмо с просьбой всем кинематографистам бойкотировать любые проекты Аллена. В итоге премьера фильма «Дождливый день в Нью-Йорке» — одного из лучших в фильмографии Вуди — прошла без зрителей. Ее просто не случилось: американские кинотеатры от греха подальше сняли фильм с проката.
Плюс Аллена публично осудили актеры, снимавшиеся в картине, — мол, извините, люди добрые, не знали, с каким чудовищем работаем (тут повеяло уже натуральным 1937 годом — разумеется, ради счастья всего человечества). Работа над еще тремя картинами была заморожена. Крупнейшее американское издательство отказалось от выпуска книги режиссера.
Вуди, конечно, переживет этот удар. В конце концов, трудно сказать, кто на него за все эти годы не успел обидеться за шутки: феминистки, геи, черные, белые. Да, его уже вряд ли пригласят на «Оскар». Да и с джазовыми концертами в