11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Доказана связь между музыкальным и математическим даром
Она даже глубже, чем предполагалось.
Издавна существует распространенное мнение, что талантливые в музыке люди талантливы также в математике и чтении. Ученые подтверждали это в нескольких исследованиях.
Музыкальный педагог Мартин Берджи из США никогда не доверял этой теории. Он был уверен: на результаты исследований повлияли фоновые факторы, такие как социальный класс или раса участников. Например, если музыкальный ребенок успевает в математике, это говорит прежде всего о том, что он имеет доступ к качественному образованию и достаточно времени для занятий.
Берджи провел исследование, надеясь развенчать «миф». К своему изумлению, он только доказал, что связь между талантами к музыке, математике и чтению даже сильнее, чем кажется.
Его работа, опубликованная в Journal of Research in Music Education, охватывает больше 1 тысячи учеников среднего школьного возраста с учетом их расы, социального класса и других факторов. Как оказалось, способности к музыке, математике и чтению действительно связаны вне зависимости от социальных условий и других факторов.
Берджи и его соавтор Кевин Вайнгартен из Вашингтонского университета предположили, что способность различать высоту звука, интервалы и метры имеет общую когнитивную основу со способностью различать речь. Модальность и тон в музыке могут опираться на те же неврологические особенности, что и математическое познание.
Таким образом, если развивать ум ребенка в целом, говорят исследователи, он будет талантлив и в отдельных областях. Это может изменить представление о том, что модульное обучение в школе лучше универсального.
Анна Лысенко