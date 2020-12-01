11:47 (мск), источник: РИА Новости
В России зажгли первую новогоднюю елку
ЯКУТСК, 1 дек — РИА Новости. Первую в стране новогоднюю елку зажгли в Якутске в рамках всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии», сообщила
В рамках фестиваля эта миссия ежегодно возлагается на российского Деда Мороза из Великого Устюга и якутского повелителя зимы Чысхаана с Полюса Холода.
В этом году фестиваль проходит в режиме онлайн. Чысхаан, который прибыл с Полюса Холода — священной горы Эбэ Хайа в Оймяконском районе, передал главе Якутии Айсену Николаеву символ холода, магический кристалл, осколок рога Быка Зимы.
«В первый день декабря зажглись огни главной республиканской ёлки. Ёлка традиционно зажглась по сигналу Айсена Николаева. В этот раз глава республики поздравил якутян с наступающим Новым годом из студии НВК “Саха”», — рассказали в
Как отметили власти республики,
После зажжения главной ёлки Якутии зажигаются новогодние елки во всех улусах и городах республики, символизируя старт новогодних мероприятий по всей стране.