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12:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Сафронов пожаловался на трудности с покупкой масок в СИЗО

Советник главы «Роскосмоса», бывший спецкор «Ъ» и «Ведомостей» Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, сообщил о трудностях с покупкой медицинских масок в СИЗО «Лефортово». Его слова передал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи после визита к журналисту. Накануне суд продлил арест Сафронову до 7 марта 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

«Сафронов пожаловался на то, что в тюремном ларьке нет должного количества медицинских одноразовых масок и перчаток, поэтому ему пришлось изготовить ее из марли самостоятельно. Эта проблема актуальна только для “Лефортово”, в остальных СИЗО мы с этим не сталкивались», — сказал Хуруджи (цитата по ТАСС).

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Член ОНК добавил, что помимо отсутствия масок Иван Сафронов пожаловался на то, что в «Лефортово» не дают куриных яиц. «Действительно, распорядок питания такой, что яйца дают только при назначении врачом. Мы подумаем, что можно предпринять в связи с этим», — заявил Александр Хуруджи.

Ивана Сафронова арестовали 7 июля, его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ). По словам адвокатов, доступа к гостайне он не имел ни работая в СМИ, ни в «Роскосмосе». По версии ФСБ, в 2017 году он якобы передал секретные данные чешской спецслужбе, которая действовала под руководством США. Подробности обвинения следствие разъяснить отказалось. Свою вину Сафронов не признает.

Ранее за Сафронова подписали поручительства 388 человек. Среди них: главный редактор «Ъ» Владимир Желонкин, главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров, главный редактор «Медузы» Иван Колпаков, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, а также актриса, соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин и другие. Однако Лефортовский суд Москвы продлил арест до 7 марта.

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