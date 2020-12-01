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12:34 (мск), источник: Life.ru

Две трети работодателей в России не выплатят новогодние премии сотрудникам

Поощрить своих работников готовы только 13% компаний.

Источник: РИА "Новости"

Почти две трети российских работодателей не будут выплачивать сотрудникам премии по итогам года. Об этом говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Согласно данным опроса, в текущем году 62% организаций решили отказаться от выплаты новогодних премий. Так, поощрить своих сотрудников готовы только 13% работодателей, а 25% премируют лишь часть персонала.

В сервисе отметили, что в прошлом году отказаться от премий по итогам года планировали 51% работодателей в сравнении с 62% в 2020 году. Также год назад почти пятая часть компаний (19%) выдавала премии для всех своих работников, а около трети (30%) — лишь для некоторых отличившихся.

Опрос провели в ноябре во всех федеральных округах, в нём принимали участие более полутора тысяч представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов.

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