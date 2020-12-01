12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пицца с 254 видами сыра установила мировой рекорд
Мечта гурманов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проектыВсе проекты
Мечта гурманов.
Французский повар из Лиона попал в Книгу рекордов Гиннесса, приготовив пиццу из 254 разновидностей сыра.
Бенуа Брюэль аккуратно взвесил кусочки каждого сорта, чтобы соблюсти пропорции. Сама пицца, вопреки ожиданиям, оказалась достаточно небольшого размера.
По словам повара, он очень гордится тем, что рекорд закрепился именно за Францией, которая известна своими сырами.
Анна Лысенко