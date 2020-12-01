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14:38 (мск), источник: RTVi

Откуда взялся коронавирус: Китай указывает на Индию, а ВОЗ ищет истину

Китайские власти и ученые продолжают выяснять причины и место возникновения коронавируса. Правда, теперь они утверждают, что первые заражения произошли за пределами страны. Например, государственная газета «Женьминь Жибао» опубликовала пост, в котором говорилось, что инфекция возникла не в Ухане. Ученые выдвинули версию, что вирус мог появиться в Индии. Тем временем Всемирная организация здравоохранения собрала группу экспертов, которая изучит происхождение COVID-19. Подробности — в материале RTVI.

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24 ноября «Женьминь Жибао» опубликовала пост в фейсбуке. В нем газета привела слова бывшего главного эпидемиолога Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая (CCDC) Цзэнь Гуана. В частности, он сказал, что вирус впервые обнаружили в Ухане, но зародился он в другом месте.

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Следы коронавируса теряются

В посте также были слова другого эпидемиолога CCDC У Цзунью — он заявил, что в Китай инфекция могла попасть через импортированные замороженные продукты. В подтверждение теории газета написала, что в Италии антитела к коронавирусу нашли в образцах крови, которые брали еще в сентябре 2019 года.

Более развернуто на тему возникновения коронавируса высказались китайские ученые. Они отправили в старейший медицинский журнал Lancet статью (ее препринт выложили 17 ноября, но пока сам материал не рецензировали и не публиковали в издании). В ней указано, что перед тем, как инфекция попала в Ухань, она пережила эволюцию. Китайские ученые также выдвинули теорию о том, что впервые коронавирус мог передаться от человека к человеку в июле или августе 2019 года.

Возможным местом возникновения патогена ученые назвали Индию.

Продолжил информационную кампанию Китая и официальный представитель министерства иностранных дел страны Чжао Лицзянь. «Китай был первой страной, сообщившей о случаях COVID-19, но это не значит, что вирус возник в Китае», — говорил он.

Но, как отмечает Guardian, западные ученые сомневаются, что вирус мог зародиться за пределами Китая.

Например, Джонатан Стойе из лондонского института Фрэнсиса Крика отметил, что антитела, найденные в Италии в пробах крови, которые взяли в сентябре 2019 года, созданы для борьбы с другими коронавирусами, а не конкретно с SARS-CoV-2.

Ученые также поставили под сомнение и теории о передаче вируса через замороженные продукты. По словам специалистов, вероятность заразиться коронавирусом таким способом небольшая. Guardian отмечает, что по мере ухудшения ситуации с инфекцией в мире власти Китая пытаются защитить свою репутацию. Отчасти поэтому Пекин оказывает медицинскую помощь другим странам, а также предлагает финансово поддержать программы иммунизации населения.

Достоверно историю происхождения вируса до сих пор никто не знает. Одна из самых вероятных версий сегодня — что коронавирус появился на рынке морепродуктов в Ухане. Первым его носителем в нынешнем виде могли стать летучие мыши.

При этом китайские ученые уже больше полугода настаивают, что патоген не мог появиться на рынке.

Есть и другие версии происхождениям коронавируса, но у них меньше доказательств. Например, еще весной госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что патоген могли разработать в китайской лаборатории Уханя. Он также ссылался на мнение экспертов, которые говорили об искусственном происхождении вируса. Подтверждения эта теория в дальнейшем не получила.

Отследить происхождение инфекции планирует Всемирная организация здравоохранения, собрав международную группу ученых. В нее вошли 10 человек, которые работают в области общественного здравоохранения, в сфере охране здоровья животных и вирусологии. Ученые представляют 10 стран, среди которых, Россия, Япония, Дания, Австралия, Великобритания и США.

Они будут работать вместе с китайскими коллегами. 30 октября у них уже прошла виртуальная конференция. При этом пока неясно, когда они поедут в Китай для проведения исследований. Китайские власти обещают, что примут исследователей в ближайшее время.

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