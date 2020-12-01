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13:33 (мск), источник: Известия

В Пушкинском музее подтвердили смерть Антоновой от COVID-19

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина подтвердили информацию о смерти президента учреждения Ирины Антоновой от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 1 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

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Ранее в этот же день о том, что Антонова скончалась от COVID-19, рассказал источник «Известий». По данным источника, президент ГМИИ им. Пушкина получила положительный тест на наличие коронавирусной инфекции около недели назад.

«У нее сочетанный диагноз — коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19», — рассказали в Пушкинском музее, ссылаясь на заключение врачей.

В документе также было указано, что Антонова страдала от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

О смерти Ирины Антоновой в возрасте 98 лет стало известно ранее во вторник.

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Антонова возглавляла Пушкинский музей с февраля 1961 по июль 2013 года, когда была назначена президентом музея. Она стала лауреатом Государственной премии России в 1995 году, была кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», имела множество других наград.

Антонова выступила инициатором и возглавила рабочую группу по подготовке концепции развития музея, создания «музейского городка», о котором мечтал основатель заведения Иван Цветаев. По ее предложению к участию в работе по реконструкции музея был привлечен один из крупнейших мировых архитекторов, с опытом в области современной музейной архитектуры, сэр Норман Фостер из Великобритании.

Под руководством Антоновой разработали программу мероприятий к 100-летию ГМИИ им. Пушкина в 2012 году, которая получила поддержку и финансирование от правительства.

Также она стала одним из инициаторов фестиваля искусств «Декабрьские вечера Святослава Рихтера», который проводится ежегодно с 1981 года.

Будучи членом Международного совета музеев (ИКОМ), 12 лет исполняла обязанности его вице-президента. С 1992 года — Почетный член этой авторитетной международной организации.

Антонова вела преподавательскую работу в том числе в России и в Институте восточных языков в Париже. Она опубликовала свыше 100 работ — статей, сценариев научно-популярных фильмов и телепередач.

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