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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названо самое гибкое животное

Лучше всего ему удаются скручивания по часовой и против часовой стрелки.

Источник: Reuters

«Королем гибкости» в природе, как и можно было предположить, оказался осьминог.

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Исследователи из Морской биологической лаборатории (MBL) пришли к такому выводу, наблюдая в течение нескольких месяцев за 10 осьминогами. Они ставили перед животными множество препятствий, заставляя осьминогов проявлять чудеса гибкости. Ученые записали на камеру больше 16,5 тысяч движений этих морских обитателей.

Каждая из восьми конечностей осьминога, которые ученые именуют не ногами, а руками, может изгибаться, скручиваться, удлиняться и укорачиваться по всей длине, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports. При этом каждый тип движений может происходить в любых направлениях. Лучше всего же осьминогу удаются скручивания по часовой и против часовой стрелки.

Исследователи считают, что наблюдения за осьминогами помогут им лучше понять механизмы нейронного контроля у этих животных. Их можно будет использовать для создания сверхгибких роботизированных рук.

Анна Лысенко

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