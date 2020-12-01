15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка 10 дней удаляла сообщения о своем выигрыше в лотерею
Переубедить ее смогло лишь бумажное письмо.
Жительница австралийского города Буллабурра, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, в середине ноября выиграла в лотерею почти 150 тысяч долларов. Но узнала она об этом только через 10 дней. Более того, все сообщения о выигрыше австралийка автоматически удаляла, считая их мошеннической рекламой.
Как рассказала женщина (свое имя она решила не раскрывать), она купила лотерейный билет 20 ноября, но
Вспомнить о купленном билете она смогла лишь тогда, когда получила официальное бумажное письмо от представителей лотереи. Проверив свою комбинацию, она обнаружила, что действительно выиграла крупную сумму, пишет UPI.
Несмотря на большой выигрыш, менять свою жизнь австралийка не намерена. Она отметила, что на эти деньги хотела бы сделать небольшой ремонт в доме, а остальное — отложить на пенсию.
Екатерина Гура