Минздрав встревожен ситуацией с койками в Калининградской области и Санкт-Петербурге

«Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург», — сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что всего в России развернуто 276 тыс. коек для пациентов с COVID-19. Из них свободны 21%, отметил Михаил Мурашко.
При этом большинство (79%) пациентов лечатся амбулаторно, а не в больницах.
«На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 79% пациентов, в стационарных учреждениях находится в общей сложности 217 тыс. пациентов — это с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее — и 16 тыс. пациентов — это с внебольничными пневмониями иной этиологии и проходящие стадию диагностики», — сообщил глава Минздрава.
Он добавил, что увеличилось число пациентов в реанимации, однако коек на них пока хватает.
Помимо этого, в России остается проблема с дефицитом некоторых лекарств от COVID-19. Мурашко не исключает возможность поставок из-за рубежа.
«Но по-прежнему в ряде регионов остается проблема по объему поставки “Фавипиравир”. Увеличены объемы поставки противосвертывающих препаратов. Но по-прежнему мы видим, что дефицит для сети сохраняется, и поэтому с Минпромторгом мы отрабатываем дополнительные поставки из-за рубежа», — уточнил министр.
Михаил Мурашко добавил, что для помощи врачам привлечены 50 тыс. студентов медиков. Они стали «в данный тяжелый период являются надежной опорой и помощью медицинским работникам», сказал глава Минздрава.
Вместе с тем, российские регионы готовы принимать вакцины от коронавируса и для этого созданы подходящие условия, считает министр.
«На сегодня полностью отработаны логистические цепочки до уровня областных, республиканских и краевых городов, завершается отработка цепи поставок непосредственно по центральным районным больницам городов», — сообщил он.
Напомним, за последние сутки в России умерли 569 больных коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Общее число скончавшихся достигло 40 464. Число новых случаев заражения за сутки составило 26 402 в 85 регионах. Общее число зараженных достигло 2 322 056.