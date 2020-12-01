Космонавт пожаловался на нехватку нижнего белья на орбите

«Я проверил свое белье “Камелия-С”, у меня есть 5−6 наборов, я думаю, этого будет достаточно на 3−4 недели. Нет ли каких-то других наборов, которые я мог бы использовать?» — поинтересовался космонавт во время сеанса связи с Центром управления полетами.
Сотрудник на Земле ответил Кудь-Сверчкову, что передаст все вопросы специалистам.
Как следует из информации на сайте компании-производителя белья для космонавтов «Кентавр-Наука», комплект «Камелия-С» состоит из фуфайки с короткими рукавами, трусов и носков. Все предметы одежды полностью хлопковые, причем белье трикотажное, а носки махровые. Уточняется, что «Камелию» можно использовать как повседневное белье, в том числе во время занятий спортом.
Сергей Кудь-Сверчков прибыл на МКС вместе с другим российским космонавтом Сергеем Рыжиковым и американкой Кэтлин Рубинс 14 октября на корабле «Союз МС-17». Экипажу предстоит пробыть на орбите до 9 апреля 2021 года. Для Кудь-Сверчкова это первый полет в космос.