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16:52 (мск), источник: Газета.Ру

«Не знаю, как смотреть в глаза жене»: Ефремов написал вдове погибшего в ДТП

Вдова погибшего в ДТП Сергея Захарова обнародовала письмо Михаила Ефремова с извинениями. По словам актера, он пытался написать ей сотни раз, но никак не мог подобрать верные слова. Ефремов выразил глубочайшие соболезнования и признался, что не знает, как жить дальше.

Источник: РИА "Новости"

Михаил Ефремов, накануне отбывший в колонию общего режима, в письме рассказал, что до сих пор не может осознать произошедшее. По словам актера, он находился в беспамятстве, но точно знает, что с того дня его жизнь разделилась на до и после.

«Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик», — обратился к вдове Захарова Маргарите Ефремов (текст опубликован в Telegram-канале Baza).

Прошу вас простить меня. Я не знаю, как теперь мне общаться с моей семьей. Как смотреть в глаза своей жене и воспитывать своих детей.
Михаил Ефремов

Актер отметил, что того «веселого и ироничного Ефремова» уже никогда не будет. «Даже если вы простите меня за тот смертный грех, который я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом», — продолжил он.

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Кроме того, Ефремов попросил прощения за выбор адвоката. Интересы заслуженного артиста России в суде представлял Эльман Пашаев. Уже после оглашения приговора Ефремов отказался от его услуг.

«Я неоднократно просил его не высказываться по поводу родных и близких Сергея. Но было такое ощущение, что он меня не слышал и продолжал говорить хамские вещи в адрес вашей семьи. За то, что я не смог остановить его, я очень виноват перед вами. Но я был в шоковом состоянии, а он все говорил и говорил», — посетовал актер.

В конце письма Ефремов попросил Захарову дать ему возможность «стать нормальным отцом своим детям» и пообещал сделать для нее все, что в его силах.

Без вашего прощения у меня этого просто не получится. Если вам что-нибудь будет нужно, то все, что в моих силах, я сделаю. Еще раз прошу вас, простите меня. Я действительно искренне раскаиваюсь в том, что я совершил. В своем грехе.
Михаил Ефремов

Представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что Маргарита Захарова сочла письмо искренним и человечным.

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«Маргарита Захарова передала мне письмо от Михаила Ефремова, которое он написал из СИЗО. В нем он раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. Это письмо нам показалось искренним и человечным. Это те слова, которые Михаилу Олеговичу следовало бы сказать изначально», — сообщил ТАСС адвокат.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал участником аварии в центре столицы, в результате которой погиб водитель автофургона Сергей Захаров. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и обязал выплатить 800 тыс. рублей старшему сыну Захарова. Позднее артист подал апелляцию на решение суда, попросив смягчить наказание. 22 октября Мосгорсуд изменил приговор Ефремову, признав смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба родственникам погибшего в аварии. В результате срок был снижен на полгода.

Алексей Шевелев

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