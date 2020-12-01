16:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Макаронное искусство: житель Перми делает необычные скульптуры (видео)
На его счету более 200 моделей, участие в выставках и собственная
Предприниматель из Перми Сергей Пахомов уже много лет занимается рекламным бизнесом, но известность ему принесло хобби. В свободное от работы время Сергей мастерит фигурки из макарон.
Все началось как рекламный проект для макаронной фабрики, который, впрочем, так и не был осуществлен. Зато у предпринимателя появилось интересное хобби. За 15 лет Сергей создал около 200 фигурок, макетов исторических зданий и движущихся моделей транспорта.
Прежде чем приступить к работе, мастер продумывает идею, затем рисует эскиз и выбирает нужные макароны.
Восемь лет назад Сергей издал книгу — учебное пособие по макаронному искусству. Он также регулярно участвует в различных выставках и делает скульптуры на заказ для коллекционеров.
Екатерина Гура