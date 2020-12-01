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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Первые заражения COVID-19 произошли в США еще в декабре

Вчера, 30 ноября, ученые Управления Минздрава США по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали результаты своего исследования COVID-19. В нем говорится, что первые случаи заражения коронавирусом произошли в США на несколько недель раньше, чем об этом заявили официальные органы, — не в январе 2020 года, а еще в декабре 2019 года.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: РИА "Новости"

Такие выводы исследователи сделали на основе анализов, собранных американским Красным Крестом у жителей девяти штатов с 13 декабря по 17 января.

В 106 из 7389 образцов крови были обнаружены антитела к SARS-CoV-2.
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В частности, антитела были обнаружены в собранных 13—16 декабря 39 образцах из западных штатов Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также в 67 образцах из штатов на другом конце страны — Массачусетс, Мичиган, Висконсин, Коннектикут и Род-Айленд, собранных 30 декабря—17 января.

Эти результаты дали исследователям CDC основание заявить, что отдельные разрозненные случаи заражения произошли в разных частях США еще в декабре прошлого года.

Ранее первым официально подтвержденным случаем заражения в США новым коронавирусом стал случай 19 января, а первые случаи заражения в Китае — в середине декабря. Впрочем, по неофициальным данным, первые случаи заражения COVID-19 в Китае могли произойти еще в ноябре, то есть на несколько недель раньше официальных сообщений, что и может отчасти подтверждаться последними результатами исследований CDC.

Евгений Хвостик

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