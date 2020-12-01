18:18 (мск), источник: РИА Новости
В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп «Аресибо»
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо» в
«Аресибо: платформа упала», — написал он.
Параллельно в социальных сетях распространяется фотография с отсутствующим облучателем антенны, который крепился над зеркалом телескопа на специальных тросах.
В ноябре порвался основной трос, нанеся повреждения телескопу. До этого в августе оторвался вспомогательный трос. Научные наблюдения были прекращены, и после ЧП в ноябре было принято решение разобрать телескоп
«Аресибо» — один из крупнейших в мире радиотелескопов. Диаметр зеркала отражателя телескопа составляет 304,8 метра. Он использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.