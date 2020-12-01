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18:18 (мск), источник: РИА Новости

В Пуэрто-Рико разрушился гигантский радиотелескоп «Аресибо»

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий «Аресибо» в Пуэрто-Рико разрушена упавшим облучателем антенны, сообщил в своем Facebook член-корреспондент РАН, руководитель научной программы «Радиоастрон» Юрий Ковалев.

Источник: AP 2020

«Аресибо: платформа упала», — написал он.

Параллельно в социальных сетях распространяется фотография с отсутствующим облучателем антенны, который крепился над зеркалом телескопа на специальных тросах.

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В ноябре порвался основной трос, нанеся повреждения телескопу. До этого в августе оторвался вспомогательный трос. Научные наблюдения были прекращены, и после ЧП в ноябре было принято решение разобрать телескоп из-за опасения его дальнейшего разрушения. Телескоп проработал 57 лет.

«Аресибо» — один из крупнейших в мире радиотелескопов. Диаметр зеркала отражателя телескопа составляет 304,8 метра. Он использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы. В 1974 году с этого телескопа в направлении звездного скопления М13 было отправлено закодированное радиопослание инопланетным цивилизациям.

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