Почему рецепт национального блюда кимчи стал поводом для раздора

Как капуста рассорила две нации — в материале «Газеты.Ru».
Пользователи социальных сетей в Китае и Южной Корее поспорили из-за происхождения кимчи, блюда из ферментированной пекинской капусты. До сих пор оно считалось элементом корейской кухни. Однако китайцы оспорили этот факт, запатентовав рецепт блюда в Международной организации по стандартизации. Корейские пользователи соцсетей крайне негативно отреагировали на новость о получении патента, опубликованную в государственных СМИ в Китае.
Они начали обвинять китайцев в присвоении себе корейского кулинарного достояния.
«Это полная чушь, какой вор крадет нашу культуру!» — прокомментировал новость один из южнокорейских пользователей на портале Naver. «Я прочитал в новостях, что Китай теперь объявляет рецепт кимчи своим изобретением и уже получил на него международный патент. Это абсурд», — заявил в интервью The Guardian житель Сеула Ким Соль-ха. Некоторые южнокорейские СМИ назвали такой поступок китайцев «стремлением к мировому господству».
Спор из-за капусты между корейцами и китайцами стал продолжением оживленного обсуждения национальных вопросов в соцсетях. В октябре корейский исполнитель K-pop жанра столкнулся со шквалом критики от китайцев из-за того, что связал сотрудничество Южной Кореи и США с отсутствием поддержки Китая во время Корейской войны — конфликта, в котором Китай встал на сторону Северной Кореи. Тогда же популярная девчачья группа Blackpink из Кореи получила свою порцию негодования от китайских пользователей за то, что участницы неправильно держали на руках детеныша панды из Китая. Певиц обвинили в том, что они могли навредить здоровью животного.
Однако дискуссия по поводу кимчи, развернувшаяся в соцсетях, вышла за пределы интернета, и Министерство сельского хозяйства Южной Кореи было вынуждено вмешаться в этот спор. Официальное заявление прояснило ситуацию и успокоило разъяренных пользователей.
Полученный в Китае патент не имеет ничего общего с кимчи, так как речь идет о пао цай, которое действительно относится к сычуаньской кухне. Нужно разделять два эти понятия.
Заявление корейского Министерства
По мнению корейцев, китайцы вообще не должны были использовать в патенте слово «кимчи». Однако это название относится к любым квашеным или ферментированным овощам, приправленным острыми специями. К ним относится не только пекинская капуста, но и кольраби, редис, огурцы, баклажаны и другие овощи, в которые добавляется красный перец, зеленый лук, а также чеснок и имбирь.
Китайские пользователи при этом апеллировали к математике: они заявили, что имеют полное право претендовать на это блюдо как на собственное, поскольку пекинская капуста для приготовления 2 млн тонн кимчи, потребляемой южнокорейцами в год, поступает именно из Китая.
«Ну, если вы не соответствуете нашему стандарту, вы не можете называть это блюдо словом кимчи», — поддразнил один из китайских пользователей на Weibo, китайской версии Twitter. Другой отметил, что «даже само слово “кимчи” произошло из китайского», поэтому «говорить тут не о чем».
Первые упоминания о кимчи относятся к I тысячелетию до н. э. и были найдены южнокорейскими исследователями в раннекитайском поэтическом сборнике «Ши цзин». Вполне возможно, что похожие на кимчи рецепты солений пришли в Корею из Китая, культура которого оказывала большое влияние на соседние страны. В Корее соленья назывались по-разному и постепенно пришли к общему обозначению «кимчи». А красный перец в блюдо стали добавлять только после XVI века, когда его в страну завезли португальцы. Первое упоминание о заготовке кимчи с добавлением красного перца относится к поваренной книге 1765 года. В XX веке в кимчи стали добавлять ингредиенты, изменяющие вкус и цвет блюда.
Однако для корейцев вопрос национальной принадлежности капусты кимчи принципиален, потому что она, как и музыкальный жанр K-pop, стала элементом экспортной культуры.
О кимчи как о важном элементе корейской кухни знают далеко за пределами Кореи. В самой стране ее подают в десятках разновидностей практически к каждому приему пищи.
В 1996 году Южная Корея уже спорила из-за кимчи с Японией — тогда корейцы заявляли, что японский вариант блюда не соответствует традиционному рецепту и поэтому не может называться кимчи. Корея уже пыталась запретить другим странам называть словом «кимчи» другие продукты, приготовленные не в соответствии с корейской кулинарной традицией. В 2001 году был принят стандарт приготовления кимчи способом, распространенным именно в Корее.
Сами корейцы называют кимчи одним из главных символов страны. В опросе, проведенном институтом «Гэллап Корея», 22,1% респондентов выбрали именно это блюдо в качестве символа, оно заняло второе место после национального флага и опередило тхэквондо. В 1986 году в Сеуле даже открыли музей кимчи, а в городе Кванджу проводится ежегодный фестиваль кимчи. Капусте посвящают стихотворения и песни, а в 2008 году первая корейская женщина-космонавт Ли Со Ён взяла кимчи с собой на МКС.
ООН пока признает кимчи за Кореей, а ЮНЕСКО еще в 2013 году отнесла традицию заготовления кимчи — кимджанг — в список нематериального культурного наследия Кореи.
Кимджанг является неотъемлемой частью корейской кухни, которая не знает классовых и региональных различий.
ЮНЕСКО называет традицию заготовления солений «корейской самобытностью» и «прекрасной возможностью для поддержания семейных ценностей». В описании также сказано, что цикл заготовления кимчи, который длится целый год, лишний раз напоминает корейцам о важности быть ближе к природе.
«Весной домашние хозяйства закупают креветки, анчоусы и другие морепродукты для засолки и брожения, летом они покупают морскую соль для рассола, в конце лета красный перец чили сушат и измельчают в порошок», — описан цикл приготовления кимчи. Только поздней осенью наступает время, когда все бабушки Кореи закручивают в банки капусту на зиму. «Домохозяйки следят за прогнозами погоды, чтобы определить наиболее благоприятную дату и температуру для приготовления кимчи», — уточняют в описании ЮНЕСКО. Рецепты и ингредиенты кимчи отличаются в зависимости от региона и конкретной хозяйки, которые передают свой рецепт внутри семьи из поколения в поколение, от свекрови к невестке.
Корейцы считают кимчи диетическим блюдом и верят, что его ежедневное употребление способствует рассасыванию жировых отложений. Считается также, что острое кимчи — хорошее средство против простуды и похмелья.