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10:24 (мск), источник: Life.ru

С 1 января прекращается действие ряда льгот. Что нужно успеть сделать в декабре

В следующем году изменится порядок оформления и получения социальных выплат. Какие начисления и льготы нужно успеть оформить до конца декабря, сколько они составят, а также что нового ждёт должников и заёмщиков с 1 января?

Источник: РИА "Новости"
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Какие законы вступают в силу с 1 декабря

В этом году из-за пандемии коронавируса был введён целый ряд временных льгот. Выплачивались повышенные пособия, появлялись спецпрограммы в банках, неплательщиков за услуги ЖКХ освобождали от штрафов и пени, а судебным приставам запретили накладывать арест на имущество должников. Не говоря уже про упрощённый порядок оформления документов и получения многих льгот.

С 1 декабря всю информацию о полагающихся выплатах, пособиях или льготах можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги». Соответствующий закон уже вступил в силу. Это значит, что россиянам начнут сообщать о тех мерах господдержки, на которые они имеют право. Таким образом должна решиться давняя проблема, когда люди не знали о положенных им льготах и в результате не получали деньги.

Как изменится порядок начисления социальных выплат с 1 января

31 декабря истекает срок, до которого действовал временный порядок регистрации безработных, а также выплаты пособия по безработице. В частности, люди могли обратиться в службы занятости дистанционно.

Как узнать о положенных льготах на «Госуслугах». Два способа найти их и один — доказать С 1 декабря этого года россияне будут получать актуальную информацию о пособиях, выплатах или льготах, которые им полагаются, в личном кабинете на портале Госуслуг. Как именно это сделать — в материале Лайфа.

— 31 декабря прекращается действие ряда временных льгот, введённых из-за пандемии коронавируса. Например, завершается период, в течение которого выплаты по больничному за полный календарный месяц не могли быть ниже МРОТ. Истекает также срок действия временного порядка признания семей нуждающимися, а граждан малоимущими. Он применялся при утверждении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и при на­числении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет, — рассказала генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

По словам юриста, сейчас при назначении пособий не учитываются доходы членов семей, которые на день подачи заявления были признаны безработными. В дальнейшем их доходы тоже будут брать в расчёт при назначении социальной помощи. Это не только заработная плата, но и все денежные поступления. Например, от аренды жилья, получения наследства или соцвыплат. Соответственно, часть тех семей, которые могут получить выплату сейчас, в следующем году уже потеряют на неё право.

За пособием на детей от трёх до семи лет родители могут обратиться до 31 декабря 2020 года. Тогда его выплатят со дня, когда ребёнку исполнилось три года. Если малыш уже достиг этого возраста на 1 января 2020 года, то родители смогут получить деньги за весь 2020 год.

Уже начиная с 2021 года пособие будет выплачиваться со дня достижения ребёнком возраста трёх лет, если обращение за его назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В остальных случаях деньги будут перечислять со дня обращения.
Оксана Красовская
ведущий юрист Европейской юридической службы

С 1 января изменится порядок начисления и размер пенсий. Кто и как будет получать выплаты Лайф разбирался, у кого вырастут пенсии с Нового года и сколько они составят, а также что нужно успеть сделать до 1 января, чтобы получить выплаты вовремя.

Что нужно успеть сделать до 31 декабря

В новый год лучше войти без долгов. Самые большие неприятности ждут именно неплательщиков. Так, 31 декабря истекает срок, на который было приостановлено взыскание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Если не погасить задолженность сейчас, то с января 2021 года снова придётся переплачивать.

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Также в конце месяца истекает срок действия целого ряда послаблений для заёмщиков. Людям, столкнувшимся с существенным сокращением доходов или заболевшим коронавирусном, разрешено было реструктурировать кредиты, им также не начислялись пени и штрафы за просрочку. Такие рекомендации давал Центробанк. Впрочем, временное освобождение от выплаты неустоек вовсе не означает, что можно не платить по кредитам или копить долги за услуги ЖКХ.

— После отмены вышеуказанных мер кредиторы вправе сразу предъявить свои требования к заёмщику в полном объёме. Поэтому уже сейчас потенциальным должникам необходимо задуматься, как они будут решать данные вопросы после Нового года, — напоминает ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.

Кроме того, с 1 января вернутся все полномочия и к судебным приставам. Они смогут проводить процедуру взыскания долгов в полном объёме.
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— 31 декабря истекает срок, до которого приставам было запрещено арестовывать, изымать и продавать имущество должников. На этот момент сейчас важно обратить внимание и по возможности погасить все свои задолженности. Конечно, продажа имущества — это крайняя мера. Если у должника есть доход, то приставы в счёт погашения долга начнут удерживать какую-то сумму из него. Но не более 50%. Для этого, например, они могут обратиться к работодателю должника. В результате часть денег будет автоматически отправляться на счёт ФССП в день зарплаты, — пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Юрист напоминает, что сейчас из любой затруднительной ситуации есть выход. Долги всё равно придётся выплачивать. Чтобы решить эту проблему, можно обратиться за соцподдержкой. В частности, оформить субсидию на оплату услуг ЖКХ, которая позволит сэкономить несколько тысяч рублей в месяц, получить пособие по безработице или реструктурировать кредит. Все основные меры поддержки, которые действовали в этом году, сохранятся и в следующем.

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