«Ожидаем с ужасом». С 3 декабря воздушное движение в России ждут большие изменения

3 декабря воздушное пространство России ожидают кардинальные изменения. Основное новшество заключается в смене стандарта измерения контрольной высоты. Этот параметр жизненно необходим всем пилотам при заходе на посадку, и до 3 декабря контрольную высоту при полётах по России считали по давлению отдельно взятого аэропорта (QFE). Вместо него предложено ввести в действие единый стандарт, в соответствии с которым все схемы прибытия и вылета будут рассчитываться только с применением давления, приведённого к уровню моря (QNH), как в Европе.
В теории новый стандарт и переход на измерение высоты в футах должны упростить аэронавигацию и использование воздушного пространства страны как зарубежными, так и отечественными бортами.
Нужно сказать, что время для введения новых стандартов выбрано удачное. Из-за пандемии интенсивность полётов и пассажиропоток значительно снизились, поэтому авиаперевозчики могут быстро перейти на новые схемы воздушного движения. В Росавиации по этому поводу даже выпустили особый релиз. В документе говорится, что национальный провайдер аэронавигационного обслуживания — ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» — к вводу новой структуры готов в полном объёме и никаких рисков для обеспечения безопасности полётов не существует. Но гладко было на бумаге. На деле — значительная часть аэропортов может оказаться отрезанной от воздушного сообщения, а нагрузка на пилотов и диспетчеров — увеличиться втрое.
Новый стандарт вводят из-за потребности в более чёткой, упорядоченной и отлаженной воздушной карте. В Европе после начала его использования удалось оптимизировать работу аэропортов и логистических служб воздушных гаваней. Ожидается, что благодаря стандарту QNH нагрузка на авиадиспетчеров и службы аэронавигации сократится примерно вдвое, а задержки самолётов при маневрировании перед заходом на посадку в аэропортах уменьшатся на 75%.
Если говорить простым языком, то эти изменения позволят повысить пропускную способность всех воздушных зон (начиная с московской) практически вдвое.
Звучит неплохо, но в России переход на QNH с текущего QFE не происходил много лет, и точного ответа на вопрос, почему сложилась такая ситуация, не могут дать ни источники Лайфа в Росавиации, ни пилоты, ни диспетчеры. Последние не особенно рады быстрому введению новых стандартов и отмечают, что приказ о смене QFE на QNH получили и одобряют изменения, но, как исполнять новые инструкции, никто не сказал. Источники Лайфа в одном из районных центров организации воздушного движения считают, что летать «по-старому» авиакомпании уже не смогут, так как нарушат приказ и предписания Росавиации.
«Уникальность ситуации в том, что распоряжение есть, понимание необходимости есть, а реализация такая, что региональщики не знают, что делать. 3 декабря уже послезавтра, а в центрах ещё даже технологии работы диспетчеров по новым стандартам нет. Да что уж говорить, схем новых нет у авиакомпаний, чтобы пилоты могли заранее ознакомиться с ними. Летать в ближайшее время в регионы будут на ощупь. Если ошибутся диспетчеры, то… я даже думать не хочу, что произойдёт в этом случае», — сообщил источник Лайфа в ОрВД.
Впервые о трудностях перехода на QNH заговорили после скандала с эротическим рисунком в воздухе от авиакомпании «Победа». После публикации письма директора «Победы» Андрея Калмыкова вскрылась и другая проблема — по словам руководителя авиакомпании, Росавиация нарушила сроки обновления навигационных карт по ряду ключевых маршрутов. Эта информация подтверждается и американским поставщиком аэронавигационных баз данных Jeppesen — ключевым подрядчиком программного обеспечения для самолётов Boeing.
Источники Лайфа в гражданской авиации отмечают, что Jeppesen сообщал российским операторам самолётов Boeing (например, АК «Победа»), что актуальные навигационные данные по десятку аэропортов не появятся до конца декабря.
Официальная причина — «нарушение авиационными властями рекомендованных сроков внесения поправок по маршрутам».
Также источники сообщают, что обновления по более чем двум сотням маршрутов Росавиация должна была внести ещё до начала октября.
Однако обновлённые данные начали появляться частями с 22 октября по 5 ноября. При этом согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) данные об изменениях воздушной структуры должны быть опубликованы не позднее чем за 56 дней до их вступления в силу. В Росавиации в свою очередь заявляют, что стандарт ICAO предписывает публикацию такой информации не менее чем за 28 дней. Важно отметить, что о введении новых схем движения авиационные власти России знали ещё в декабре 2019 года, когда соответствующее решение было утверждено на уровне правительства.
Добрый вечер, я диспетчер, или Трудности мирного неба
В ряде авиакомпаний уже отметили, что задержки с обновлением навигационных данных повлияют на регулярные рейсы в некоторые региональные аэропорты. Кроме того, летать по старым данным продолжат в основном опытные лётчики или инструкторы, знающие маршрут и способные реагировать на нештатные ситуации. Безопасными такие полёты можно назвать лишь условно, что подтверждают слова директора «Победы» Андрея Калмыкова.
В своём письме (документ есть в распоряжении Лайфа) губернаторам нескольких областей с просьбой помочь Росавиации в решении навигационных вопросов Калмыков прямо говорит, что «выполнение полётов на аэродромы, по которым отсутствуют актуальные данные с аэронавигационной информацией, прямо противоречит п. 33 ФАП-246 и представляет серьёзную угрозу безопасности полётов».
Диспетчер одного из региональных центров организации воздушного движения Сергей Попов пояснил, что аэропорты, для которых не обновили навигационную информацию, будут принимать самолёты «по-военному».
«Иного выхода по аэропортам, где нет актуальных данных, кроме векторения (ручного наведения самолёта на посадку в аэропорт. — Прим. Лайфа), я не вижу. Это, конечно, фактически возвращает навигацию во время войны, когда приходилось всё руками делать. Безопасность таких полётов будет измеряться не точностью навигационных данных, а состоянием диспетчера и КВС (командира воздушного судна. — Прим. Лайфа). Если кто-нибудь устанет, то риск ошибки возрастёт. В авиации даже несколько сантиметров отклонения играют роль, поэтому, какой будет безопасность полётов, пока сказать сложно», — сказал диспетчер.
Вся ответственность за самолётовождение при векторении (во всяком случае, до момента полного обновления навигационных карт) ляжет не на пилотов, которые летают в регионы без навигационных данных на свой страх и риск, а на диспетчеров.
Для Москвы и других центральных регионов страны никакой проблемы в смене стандарта воздушного движения нет. Несколько аэропортов в России ещё год назад приступили к тестированию стандартов QNH, а уже в мае 2020 года первый самолёт посадили в аэропорту Анапы Витязево. Зато десяток аэропортов поменьше, не говоря уже про региональные воздушные гавани, будет ждать своей очереди. Пока Росавиация, ICAO и авиаперевозчики выясняют, кто виноват в том, что обновление навигационных карт и смена стандарта воздушного движения в России затягиваются, заложниками ситуации могут стать обычные пассажиры.
По соображениям безопасности авиаперевозчики могут прекратить регулярные рейсы по некоторым направлениям вплоть до обновления карт. Например, «Победа» уже на время отменила полёты в Ярославль. С учётом того, что пик внедрения изменений в систему управления воздушным движением придётся на новогодние праздники, миллионы россиян рискуют вообще не попасть к родным.
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