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13:29 (мск), источник: Коммерсантъ

МВД хочет допускать к экзаменам на права с 16 лет

В проекте административного регламента по проведению экзаменов на водительское удостоверение прописана возможность его сдачи с 16 лет. Сейчас экзамен можно пройти в 17 лет, а начать водить — с 18-ти. По данным «Ъ», МВД также хочет разрешить садиться за руль с 17 лет.

Источник: Reuters

В части проекта регламента о предоставлении госуслуги по выдаче водительского удостоверения отмечается, что если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», то должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на «сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения».

Кроме того, в проекте регламента по сдаче экзаменов прописаны шесть оснований, при которых кандидата не допустят к экзамену: если он не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены документы, если документы подделаны или похищены, если не оплачена госпошлина, если у автошколы нет лицензии.

Ранее МВД подготовило законопроект, которым предлагается разрешить садиться за руль с 17 лет c «водителем-наставником». Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного движения».

Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Молодежь наставят на руль истинный».

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