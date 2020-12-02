МВД хочет допускать к экзаменам на права с 16 лет

В части проекта регламента о предоставлении госуслуги по выдаче водительского удостоверения отмечается, что если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», то должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на «сдачу им экзамена и выдачу российского национального водительского удостоверения».
Кроме того, в проекте регламента по сдаче экзаменов прописаны шесть оснований, при которых кандидата не допустят к экзамену: если он не соответствует требованиям, если его лишили прав, если неправильно составлены документы, если документы подделаны или похищены, если не оплачена госпошлина, если у автошколы нет лицензии.
Ранее МВД подготовило законопроект, которым предлагается разрешить садиться за руль с 17 лет c «водителем-наставником». Поправки вносятся в закон «О безопасности дорожного движения».
Подробнее о законопроекте — в материале «Ъ» «Молодежь наставят на руль истинный».