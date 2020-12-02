06:02 (мск), источник: ТАСС
CNN: власти США сократят продолжительность карантина до 10 суток
По данным телекомпании, в ближайшее время будут изданы обновленные рекомендации по самоизоляции в условиях пандемии.
По ее данным, директор ЦКПЗ Роберт Редфилд уже уведомил
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что, по мнению специалистов ЦКПЗ, смягчение требований может способствовать тому, что люди станут более охотно соблюдать самоизоляцию. «Мы действительно считаем, основываясь на результатах нашей работы и некоторых научных исследований, что при условии тестирования можно сократить необходимую продолжительность карантина», — указывал в беседе с изданием представитель ЦКПЗ Генри Уолкер.
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в США превышает 13,7 млн человек, от последствий COVID-19 умерли уже свыше 270 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. Наибольшее число случаев заражения выявлено в штате Техас (1 250 482), за ним следуют Калифорния (1 244 588) и Флорида (1 008 166).