Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года

До внесения поправок все мужчины в Южной Корее обязаны были проходить военную службу, когда им исполняется 28 лет, если они раньше этого не сделали. Двум членам команды BTS (Джину и Сюге) скоро будет 28.
Поправки к закону увеличили возраст молодых людей, до которого они могут отсрочить военную службу (если имеют на это право), до 30 лет.
Все семеро музыкантов BTS получили отсрочку от службы еще в 2018 году.
Таким образом, группа может продолжать карьеру еще в течение двух лет.
Ее недавний хит «Life goes on» стал первым синглом номер один в США на корейском языке, а ее новый альбом «Be» вышел на первую строчку американского хит-парада и на вторую — британского. Группу только что впервые номинировали на премию «Грэмми».