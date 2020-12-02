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07:13 (мск), источник: РИА Новости

Поправки к закону о военной службе продлили карьеру BTS на два года

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Поправки к закону об обязательной военной службе в Южной Корее позволят группе BTS выступать в прежнем составе еще два года, сообщает The Guardian.

Источник: AFP 2020

До внесения поправок все мужчины в Южной Корее обязаны были проходить военную службу, когда им исполняется 28 лет, если они раньше этого не сделали. Двум членам команды BTS (Джину и Сюге) скоро будет 28.

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Поправки к закону увеличили возраст молодых людей, до которого они могут отсрочить военную службу (если имеют на это право), до 30 лет.

Все семеро музыкантов BTS получили отсрочку от службы еще в 2018 году.

Таким образом, группа может продолжать карьеру еще в течение двух лет.

Ее недавний хит «Life goes on» стал первым синглом номер один в США на корейском языке, а ее новый альбом «Be» вышел на первую строчку американского хит-парада и на вторую — британского. Группу только что впервые номинировали на премию «Грэмми».

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