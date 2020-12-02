11:46 (мск), источник: РИА Новости
«Это безумие». В США пошли на крайние меры из-за COVID-19
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Верующие в США взбунтовались
О том, какие еще противоречия вскрыла пандемия, — в материале РИА Новости.
Торжественное богослужение в часовне Святой Голгофы в Калифорнии началось нетривиально: пастор Роб Маккой вместо молитвы принялся танцевать. Вульгарно двигаясь, он расстегнул пиджак, а потом воскликнул: «Ну-ка помогите мне! Где же ваши овации!».
Прихожане протестантской церкви — а их несколько десятков — немного растерялись. Но после подбадривающих возгласов священника ликующе завопили, захлопав в ладоши. Тем временем преподобный Роб Маккой снял галстук и эффектно бросил в толпу. Все засмеялись, а
Спустя полминуты стало не до смеха. Священнослужитель объяснил столь экстравагантную выходку: власти штата
«Это, конечно, безумие. Разве Америка видела
Те же лозунги выкрикивали в штате Орегон. Там на улицы городов 30 ноября вышли сотни человек, прежде всего — прихожане
Несколько десятилетий назад я бежал в Америку из коммунистического Вьетнама. И я бы никогда не подумал, что здесь, в США, спустя столько лет столкнусь с тем же: репрессиями против верующих.
Акции проходят по всей стране. В уличных протестах участвуют
Активнее всего митингуют в тех штатах, где запретили религиозные церемонии, — в Калифорнии,
Во второй половине апреля, когда число заболевших COVID-19 уверенно шло к миллиону, американское общество разделилось на два лагеря.
Одни выступали за жесткие ограничения. Это неудивительно: 78 процентов американцев, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, считают себя верующими. Более трети из них социологи относят к «активным» — то есть они регулярно ходят на службы.
Религиозные лидеры в США по популярности уступают разве что голливудским знаменитостям. Их передачи на телевидении имеют стабильно высокий рейтинг, в соцсетях — миллионы подписчиков. А их паства влияет на судьбоносные политические события. Так, в 2016 году Трамп стал президентом благодаря голосам католиков в «колеблющихся штатах».
И в этот раз перед очередными выборами в Белый дом он всячески искал у верующих дружбы. Безуспешно: весной Трампа обвиняли в пренебрежительном отношении к угрозе коронавируса. В начале лета — в нарушении религиозных свобод американских граждан.
По иронии именно тогда он подписал указ «О продвижении религиозных свобод в мире». Согласно этому документу власти США могут ввести санкции против любой страны, которая, по их мнению, дискриминирует верующих. Вдобавок президент несколько раз демонстративно просил губернаторов открыть храмы — мол, законы не позволяют ему сделать это самолично.
К законам обращаются и сами верующие: они завалили власти штатов судебными исками. Коронавирусные ограничения, как они считают, нарушают первую поправку к американской Конституции, которая защищает от посягательств властей на религиозную свободу. Почти в двух десятках штатов суд встал на сторону истцов — «местные администрации злоупотребили режимом ЧС и ограничили религиозные группы в правах».
Однако
«Постановление властей Калифорнии вызвано заботой о прихожанах, а не их дискриминацией. Религиозные церемонии относятся к видам коллективной деятельности, которые запрещены в каждом округе этого штата — концертам или спортивным мероприятиям», — говорится в судебном решении.
Верующие пообещали его оспорить. Власти обвинили их в провокации: с конца ноября в Калифорнии ежедневно выявляют по 13−15 тысяч заболевших, а открытие храмов усугубит ситуацию.
В качестве примера калифорнийские чиновники приводят
А пару недель назад против них ополчился мэр «Большого яблока» Билл де Блазио. Поводом стала свадебная церемония в общине сатмарских хасидов, одной из крупнейших в мире. Торжество, как писали СМИ, проходило в обстановке «строжайшей секретности». Однако о нем узнали довольно быстро, что неудивительно: на обряд собралось свыше семи тысяч человек.
После этого местные власти назвали иудеев «рассадниками коронавируса» и обязали выплатить огромный штраф.
«Сатмарские хасиды — очень закрытое сообщество, они контактируют друг с другом и совсем мало — с окружающим миром. Во время первой волны коронавируса там было заражение едва ли не на порядок больше, чем в окрестностях. Соответственно, большинство переболело и получило иммунитет. Вот и решили: с нами уже ничего плохого не случится, значит, можно радоваться и праздновать», — говорит РИА Новости главный раввин России Берл Лазар, чьи родственники живут в
Коронавирусные ограничения для верующих разбили граждан США на два больших лагеря. И этим противостоянием пользуются политики, считает религиовед Роман Лункин.
«По сути, сформировалось либеральное течение, поддерживаемое Демократической партией во главе с избранным президентом Джо Байденом, и консервативное, которому потворствует Дональд Трамп», — объясняет эксперт.
Позиции непримиримы: сторонники жестких ограничений не разделяют ценности верующих.
Не понимают, насколько для религиозных людей важно собираться на совместные молитвы. То же касается и обрядов. Весной власти Калифорнии запретили хоровое пение в церквях, мотивируя тем, что оно ускоряет распространение вируса. Это очень не понравилось прихожанам.
По его мнению, противостояние будет долгим. Аналогичные конфликты вспыхивают по всему миру, США — лишь один пример, хоть и самый яркий.