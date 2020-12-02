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11:46 (мск), источник: РИА Новости

«Это безумие». В США пошли на крайние меры из-за COVID-19

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости, Олег Налисник. Верующие в США взбунтовались из-за коронавирусных мер: требуют снять ограничения и пустить людей в храмы, которые власти прямо называют «рассадниками заразы».

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Источник: РИА "Новости"

О том, какие еще противоречия вскрыла пандемия, — в материале РИА Новости.

Стриптиз вместо молитвы

Торжественное богослужение в часовне Святой Голгофы в Калифорнии началось нетривиально: пастор Роб Маккой вместо молитвы принялся танцевать. Вульгарно двигаясь, он расстегнул пиджак, а потом воскликнул: «Ну-ка помогите мне! Где же ваши овации!».

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Прихожане протестантской церкви — а их несколько десятков — немного растерялись. Но после подбадривающих возгласов священника ликующе завопили, захлопав в ладоши. Тем временем преподобный Роб Маккой снял галстук и эффектно бросил в толпу. Все засмеялись, а кто-то в шутку даже начал протягивать купюры.

Спустя полминуты стало не до смеха. Священнослужитель объяснил столь экстравагантную выходку: власти штата из-за пандемии закрыли все храмы, а развлекательные заведения — нет. Вот отец Роб и проявил смекалку, перерегистрировав церковь в… стриптиз-клуб.

«Это, конечно, безумие. Разве Америка видела когда-либо такую глупость и низость: нам запрещают молиться Богу! Откройте храмы!» — негодовал он.

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Те же лозунги выкрикивали в штате Орегон. Там на улицы городов 30 ноября вышли сотни человек, прежде всего — прихожане Римско-католической церкви. Весной тут, как и в Калифорнии, полностью запретили работу всех религиозных учреждений. Однако верующие взбунтовались, и под их давлением власти все же открыли молельни. Правда, с жесткими ограничениями: на службах могут присутствовать не больше четверти прихожан.

Несколько десятилетий назад я бежал в Америку из коммунистического Вьетнама. И я бы никогда не подумал, что здесь, в США, спустя столько лет столкнусь с тем же: репрессиями против верующих.
Ансгар Фам
местный житель

Акции проходят по всей стране. В уличных протестах участвуют христиане-евангелисты (самая многочисленная религиозная группа, 30 процентов населения), католики (22 процента), а также баптисты (около десяти процентов).

Активнее всего митингуют в тех штатах, где запретили религиозные церемонии, — в Калифорнии, Нью-Йорке, Вирджинии, Коннектикуте, Нью-Джерси, Мэне. Там, по данным организации «Фонд Бекета», власти систематически «нарушают фундаментальные права верующих». Еще в одиннадцати штатах ограничено число молящихся на службах.

Участники акции протеста в штате Орегон | Источник: РИА "Новости"

Общество разделилось

Во второй половине апреля, когда число заболевших COVID-19 уверенно шло к миллиону, американское общество разделилось на два лагеря.

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Одни выступали за жесткие ограничения. Это неудивительно: 78 процентов американцев, по данным авторитетного исследовательского центра Pew, считают себя верующими. Более трети из них социологи относят к «активным» — то есть они регулярно ходят на службы.

Религиозные лидеры в США по популярности уступают разве что голливудским знаменитостям. Их передачи на телевидении имеют стабильно высокий рейтинг, в соцсетях — миллионы подписчиков. А их паства влияет на судьбоносные политические события. Так, в 2016 году Трамп стал президентом благодаря голосам католиков в «колеблющихся штатах».

И в этот раз перед очередными выборами в Белый дом он всячески искал у верующих дружбы. Безуспешно: весной Трампа обвиняли в пренебрежительном отношении к угрозе коронавируса. В начале лета — в нарушении религиозных свобод американских граждан.

Люди на Таймс-сквер в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена | Источник: РИА "Новости"

По иронии именно тогда он подписал указ «О продвижении религиозных свобод в мире». Согласно этому документу власти США могут ввести санкции против любой страны, которая, по их мнению, дискриминирует верующих. Вдобавок президент несколько раз демонстративно просил губернаторов открыть храмы — мол, законы не позволяют ему сделать это самолично.

«Забота, а не дискриминация»

К законам обращаются и сами верующие: они завалили власти штатов судебными исками. Коронавирусные ограничения, как они считают, нарушают первую поправку к американской Конституции, которая защищает от посягательств властей на религиозную свободу. Почти в двух десятках штатов суд встал на сторону истцов — «местные администрации злоупотребили режимом ЧС и ограничили религиозные группы в правах».

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Однако где-то властям удалось оправдаться. На днях федеральный апелляционный суд США оставил в силе запрет на богослужения в Калифорнии: посчитал, что религиозные церемонии посещает куда больше людей, чем те же клубы и бары, поэтому ограничения обоснованны.

«Постановление властей Калифорнии вызвано заботой о прихожанах, а не их дискриминацией. Религиозные церемонии относятся к видам коллективной деятельности, которые запрещены в каждом округе этого штата — концертам или спортивным мероприятиям», — говорится в судебном решении.

Верующие пообещали его оспорить. Власти обвинили их в провокации: с конца ноября в Калифорнии ежедневно выявляют по 13−15 тысяч заболевших, а открытие храмов усугубит ситуацию.

Президент США Дональд Трамп и пастор Паула Уайт в Белом доме | Источник: AP 2020

В качестве примера калифорнийские чиновники приводят Нью-Йорк. По их словам, вторая волна там началась из-за религиозных общин — в первую очередь, ортодоксальных евреев. Районы их проживания, прежде всего Бруклин, еще в сентябре объявили «красной зоной».

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А пару недель назад против них ополчился мэр «Большого яблока» Билл де Блазио. Поводом стала свадебная церемония в общине сатмарских хасидов, одной из крупнейших в мире. Торжество, как писали СМИ, проходило в обстановке «строжайшей секретности». Однако о нем узнали довольно быстро, что неудивительно: на обряд собралось свыше семи тысяч человек.

После этого местные власти назвали иудеев «рассадниками коронавируса» и обязали выплатить огромный штраф.

«Сатмарские хасиды — очень закрытое сообщество, они контактируют друг с другом и совсем мало — с окружающим миром. Во время первой волны коронавируса там было заражение едва ли не на порядок больше, чем в окрестностях. Соответственно, большинство переболело и получило иммунитет. Вот и решили: с нами уже ничего плохого не случится, значит, можно радоваться и праздновать», — говорит РИА Новости главный раввин России Берл Лазар, чьи родственники живут в Нью-Йорке.

Мировая тенденция

Коронавирусные ограничения для верующих разбили граждан США на два больших лагеря. И этим противостоянием пользуются политики, считает религиовед Роман Лункин.

Мужчины у синагоги в Нью-Йорке | Источник: AP 2020

«По сути, сформировалось либеральное течение, поддерживаемое Демократической партией во главе с избранным президентом Джо Байденом, и консервативное, которому потворствует Дональд Трамп», — объясняет эксперт.

Позиции непримиримы: сторонники жестких ограничений не разделяют ценности верующих.

Не понимают, насколько для религиозных людей важно собираться на совместные молитвы. То же касается и обрядов. Весной власти Калифорнии запретили хоровое пение в церквях, мотивируя тем, что оно ускоряет распространение вируса. Это очень не понравилось прихожанам.
Роман Лункин
религиовед

По его мнению, противостояние будет долгим. Аналогичные конфликты вспыхивают по всему миру, США — лишь один пример, хоть и самый яркий.

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