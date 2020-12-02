Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 В России успешно испытали новую ракету Как сообщили в Минобороны, противоракета в серии испытаний подтвердила заложенные характеристики
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших фотографий 2020 года по версии Agora
23Скончался Диего Марадона
11:59 (мск), источник: РБК

Запрет выезда за границу не попал в топ-5 страхов россиян из-за COVID

Бороться с тревогой россияне предпочитают с помощью алкоголя, сладкого и домашних животных, показал опрос «Ромира». Граждане запивают стресс в основном пивом и вином, а заедают — печеньем.

COVID-19: Новые случаи
США
12:20 (мск)Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Агентство «Москва»

Рост цен и качество медицинских услуг — основные страхи сегодняшних потребителей, следует из данных опроса исследовательского холдинга «Ромир» (есть у РБК). Меньше всего россияне боятся дефицита продуктов в магазинах и запрета выезда за границу после снятия ограничительных мер.

Как проводился опрос
Исследование проводилось на базе панели Romir Single Sourсe Panel, респондентами которой являются 40 тыс. человек. В опросе приняли участие более 10 тыс. идентифицированных жителей городов в возрасте старше 14 лет.

Главные страхи и беспокойства

Более половины россиян (60%) боятся роста цен и инфляции, на втором месте — низкие зарплаты (52%). Кроме экономических рисков страх вызывают также и социальные: 44% опрошенных сообщили, что опасаются за качество медицинских услуг, еще 33% боятся новой волны заболеваемости коронавирусом. Каждый третий респондент (30%) отметил недоступность или высокую стоимость медицинских услуг.

Источник: РБК
Новость
Как миллениалы открыли для себя работу с видом на природу, а коронавирус помог им

Более половины россиян (58%) в последнее время стали чаще беспокоиться о своем здоровье. У женщин это беспокойство проявляется больше — за свое здоровье переживают 63% опрошенных. Высокий уровень беспокойства за свое здоровье и у «поколения оттепели» (от 50 до 75 лет) — 67%.

Еще одной неотъемлемой частью жизни во время пандемии стала тревога. 42% участников опроса отметили, что стали более тревожными. Для борьбы с этим состоянием мужчины предпочитают употреблять алкоголь (25% популярности среди мужчин и 17% в общей выборке) и проводить время с друзьями или родственниками. Женщины также проводят время с родными и друзьями, но алкоголю предпочитают сладкое.

Наиболее популярными алкогольными напитками стали в первую очередь пиво и вино, за ними идут водка и джин. Среди сладостей наибольшее предпочтение россияне отдали печенью, далее следуют конфеты-батончики, шоколад и торты.

Другие общепопулярные способы борьбы с тревогой — прием успокоительных (17%) и проведение времени с животными (15%) — из них 42% успокаивают собаки, 33% — кошки. В топ-3 успокоительных препаратов вошли глицин, корвалол, валериана.

Повышенная тревожность из-за эпидемии сказалась на потреблении алкоголя, подтверждает врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев:

Алкоголь среди населения имеет ложную репутацию антистрессового средства. При этом во время эпидемии количество пациентов с алкогольной зависимостью не уменьшилось, а во вторую волну обращений в стационары с алкогольной интоксикацией и отравлениями стало больше.
Источник: РБК

Претензии к системе здравоохранения и отношение к вакцинации

Продолжительная эпидемия в целом продолжает менять отношение населения к своему здоровью, и о низком качестве медицины как об основной проблеме системы здравоохранения в России заявили 20% респондентов. Еще 17% выразили неудовлетворенность лечебно-профилактическими учреждениями. Почти в равной степени россияне жалуются на нездоровый образ жизни и долгое ожидание лечения — 10 и 9% соответственно.

Источник: РБК
Новость
И подумать не могли: какие вещи появились благодаря пандемии

Претензии у россиян вызывает и степень подготовленности системы здравоохранения к росту случаев заболеваемости коронавирусом. 43% опрошенных по всей России сочли подготовленность плохой или очень плохой, больше трети (39%) назвали ее средней или удовлетворительной и лишь 18% — хорошей или отличной. В целом каждый второй россиянин (50%) негативно оценивает отечественную систему здравоохранения. Москвичи в этом вопросе настроены более оптимистично: 24% считают сложившуюся систему хорошей или отличной, 40% — средней или удовлетворительной и 36% — плохой или очень плохой.

Опрошенные также высказали нежелание вакцинироваться против коронавируса (в вопросе при этом не была конкретизирована страна — производитель вакцины), планирует пройти вакцинацию лишь каждый четвертый (24%). Мужчины к вакцинации относятся чуть более лояльно — 30% из них согласны сделать прививку против коронавируса. Большинство респондентов (60%) не верят в вакцинацию как способ остановить повторные вспышки коронавируса.

Продажи лекарств

По подсчетам аналитиков, март 2020 года продемонстрировал наибольшую долю затрат домохозяйств на лекарства — 3,9% при 3,1% в апреле и 2,8% в марте 2019 года. Наибольшее повышение цен на основные лекарства (жаропонижающие, противопростудные, спазмолитики, антисептики) произошло в мае — на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В июле произошло резкое падение этого показателя (минус 17,2%).

Новость
Минпромторг объяснил дефицит применяемых при COVID-19 препаратов

Повышение цен в мае объясняется тем, что россияне стали скупать больше дорогостоящих препаратов, объяснил РБК директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Кроме того, был ажиотажный спрос на разные препараты, из-за чего цены серьезно завышались. Весной потребители скупали знакомые им противопростудные лекарства, что увеличивало долю рынка в деньгах», — говорит Беспалов.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов заявил РБК, что динамика цен на основные группы лекарственных препаратов не связана с пандемией, особенно ввиду того, что многие из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и цена регулируется государством. В долгосрочной перспективе основным драйвером роста цен на лекарства является ослабление курса рубля к мировым валютам.

Пандемия, конечно, способствовала формированию навыка заказа лекарств онлайн у большего числа потребителей, но глобального перетекания аудитории в онлайн мы не наблюдаем.
Александр Филиппов
Генеральный директор аптечной сети «Ригла»

С апреля в России разрешена дистанционная продажа лекарств (в дополнение к ранее разрешенному бронированию препаратов онлайн), в том числе некоторых рецептурных; недоступны для продажи онлайн аптечными организациями остались наркотические, психотропные и спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта выше 25%. По данным аналитиков «Ромира», 44% опрошенных покупали когда-либо лекарства онлайн, а 56% продолжают пользоваться услугами традиционных аптек. Причины нежелания делать онлайн-покупки препаратов в основном связаны с независимостью потребителей: 59% ответили, что им удобнее купить лекарства самостоятельно, 36% отметили, что в аптеке покупку сделать быстрее, чем ожидать заказ. Каждый четвертый россиянин (28%) привык консультироваться с фармацевтом при выборе препаратов.

Источник: РБК
Новость
Нездоровый ажиотаж: почему в российских аптеках не хватает лекарств

При этом 75% опрошенных намерены отказаться от онлайн-покупок лекарств, когда эпидемия закончится. Это объяснимо, говорит Беспалов, большинство рецептурных лекарств по-прежнему нельзя продавать через Сеть.

Доставка лекарств нашла своего потребителя, но взрывного роста этой услуги не произошло, подтверждает представитель ПАО «Аптечная сеть 36,6». «Покупатели предпочитают забронировать лекарства и забрать их самостоятельно, потому что это удобнее, чем ждать курьера, отвечать на дополнительные звонки. Поэтому на других рынках активно развиваются точки выдачи заказов, а на фармрынке такую роль выполняют аптеки, которые гарантированно соблюдают все температурные режимы и условия хранения лекарственных средств», — пояснили в сети.

 Биолог рассказала о преждевременном старении переболевших коронавирусом
Россия прибегла к помощи буддийских монахов
В России с 1 января прекратит действовать ряд льгот
Первый российский регион сделал 31 декабря выходным
Постпред Украины в ООН озвучил свою версию Второй мировой войны
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
Ученые выяснили, как годы брака отражаются на лице супругов
Верующие в США взбунтовались из-за коронавирусных мер
В Нью-Йорке нашли 103-летнее послание, спрятанное в бетоне
Здоровье
У ношения масок нашлись негативные последствия Из-за масок людям трудно слышать, понимать и в целом общаться друг с другом.
Hi-Tech
Легендарное сооружение рухнуло Много фото
Горячие темы на Авто
хорошо мужикам 408
Сочинения, на заданную тему. 386
давждались!!!! 222
В здоровом теле, здоровый дух! 199
Новости партнеров
Все мужчины теряли рассудок от этой актрисы. Какой она стала сейчас
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Дети
Филипп Киркоров с размахом отметил 9-летие дочери Коронавирус не помешал планам звездного папы
Леди
Что дарить мужчинам на Новый год: 22 бюджетные идеи Подсказываем, чего хотят мужчины
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь