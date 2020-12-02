12:41 (мск), источник: Daily Storm
Российская ракета «Союз» успешно доставила на орбиту спутник ОАЭ
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутника Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye российской
Ракета стартовала 2 декабря в 04:33 (мск).
«Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчет с успешным завершением миссии!» — написал Рогозин в Twitter.
Ранее 2 декабря глава «Роскосмоса» сообщил, что «Союз» в Гвиане отработал штатно. Разгонный блок «Фрегат-М» со спутником ОАЭ отделился от ракеты.
Спутник Falcon Eye вывели на
1 декабря в «Роскосмосе» прилунение посадочного модуля китайской беспилотной миссии «Чанъэ-5» назвали историческим событием. Гендиректор госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев отметил, что исследование Луны сейчас — одно из приоритетных направлений космической деятельности всех стран мира.
Модуль китайской миссии «Чанъэ-5» успешно достиг поверхности Луны. Он совершил посадку к северу от пика Рюмкера в районе лунного моря — Океана Бурь. Создатели лунной миссии КНР указали, что геологический возраст поверхности в тех местах — несколько миллиардов лет.