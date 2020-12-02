Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Незамеченный прорыв российской космонавтики Российская космонавтика не так отстала и безнадежна, как нас в этом убеждают СМИ и Интернет
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
12:41 (мск), источник: Daily Storm

Российская ракета «Союз» успешно доставила на орбиту спутник ОАЭ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск спутника Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Falcon Eye российской ракетой-носителем «Союз» был успешно завершен. Falcon Eye запустили с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Источник: РИА "Новости"

Ракета стартовала 2 декабря в 04:33 (мск).

«Второе включение и выключение двигательной установки разгонного блока и отделение космического аппарата прошло в расчетное время. Поздравляю наш боевой расчет с успешным завершением миссии!» — написал Рогозин в Twitter.

Ранее 2 декабря глава «Роскосмоса» сообщил, что «Союз» в Гвиане отработал штатно. Разгонный блок «Фрегат-М» со спутником ОАЭ отделился от ракеты.

Проект «Прорыв»
Когда появится «топливо будущего»

Спутник Falcon Eye вывели на солнечно-синхронную орбиту высотой около 611 километров. Космический аппарат произвели в Европе для Минобороны ОАЭ. Он был создан для наблюдения за поверхностью Земли в интересах вооруженных сил и съемки в коммерческих целях.

1 декабря в «Роскосмосе» прилунение посадочного модуля китайской беспилотной миссии «Чанъэ-5» назвали историческим событием. Гендиректор госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев отметил, что исследование Луны сейчас — одно из приоритетных направлений космической деятельности всех стран мира.

Модуль китайской миссии «Чанъэ-5» успешно достиг поверхности Луны. Он совершил посадку к северу от пика Рюмкера в районе лунного моря — Океана Бурь. Создатели лунной миссии КНР указали, что геологический возраст поверхности в тех местах — несколько миллиардов лет.

Ракета «Союз» доставила на орбиту спутник ОАЭ
Во время загрузки произошла ошибка.
12:52 (мск)© Ньюстюб
 Глава СВР рассказал о работе Менделеева и Грибоедова на российскую разведку
Совфед одобрил новые законы по поправкам к Конституции
В России с 1 января прекратит действовать ряд льгот
Умер актер из фильма «Собачье сердце» Борис Плотников
Кремль оценил идею сделать 31 декабря выходным днем
Верховный суд разъяснил правила обслуживания клиентов без масок
Рецепт кимчи стал поводом для раздора
Ученые выяснили, как годы брака отражаются на лице супругов
В России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Популярные темы на «Детях»
Как бы крышей не поехать( 386
Про готовку и прочие обязанности. 251
Предвзятое отношение воспитателя? 177
Фотоуроки: обсуждение фотографий 103
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь