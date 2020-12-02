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10:38 (мск), источник: RTVi

Великобритания первой в мире одобрила для использования от COVID-19 вакцину Pfizer

Власти Великобритании одобрили вакцину от Pfizer и BioNTech для использования. Об этом 2 декабря сообщили на сайте правительства. Как отмечает Би-би-си, страна разрешила использовать вакцину от Pfizer первой в мире.

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Источник: AP 2020

Комитет по вакцинам и иммунизации в ближайшее время опубликует рекомендации по использованию вакцины. В первую очередь ее получат работники сферы здравоохранения и пациенты в группе риска, включая пожилых.

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Еще в рамках предзаказа Великобритания купила у Pfizer 40 млн доз. Этого хватит для вакцинации 20 млн человек.

О том, что власти Великобритании могут первыми среди западных стран одобрить использование вакцины от Pfizer, в конце ноября писала газета Financial Times.

В ближайшее время препарат также могут одобрить в США.

По оценке разработчиков, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 95%. В ее основе лежит м-РНК. Такие препараты считают наиболее инновационными, но сложными в использовании.

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