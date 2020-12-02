Великобритания первой в мире одобрила для использования от COVID-19 вакцину Pfizer

Комитет по вакцинам и иммунизации в ближайшее время опубликует рекомендации по использованию вакцины. В первую очередь ее получат работники сферы здравоохранения и пациенты в группе риска, включая пожилых.
Вакцина будет доступна в Великобритании со следующей недели, уточнили власти.
Еще в рамках предзаказа Великобритания купила у Pfizer 40 млн доз. Этого хватит для вакцинации 20 млн человек.
О том, что власти Великобритании могут первыми среди западных стран одобрить использование вакцины от Pfizer, в конце ноября писала газета Financial Times.
В ближайшее время препарат также могут одобрить в США.
По оценке разработчиков, эффективность вакцины Pfizer/BioNTech составляет 95%. В ее основе лежит м-РНК. Такие препараты считают наиболее инновационными, но сложными в использовании.