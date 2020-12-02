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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Первый российский регион сделал 31 декабря выходным

ВОРОНЕЖ, 2 дек — РИА Новости. Власти Белгородской области первыми в России предложили сделать ближайшее 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков.

Источник: РИА Новости
Новость
Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем

Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, при этом подчеркивалось, что на уровне субъектов и предприятий это можно менять. Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным.

«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года… Предоставить работникам подразделений… другой день отдыха 31 декабря 2020 года», — распорядился Гладков.

Он также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам «рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений».

В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.

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