Первый российский регион сделал 31 декабря выходным

Ранее правительство приняло решение, что последний день года будет рабочим, при этом подчеркивалось, что на уровне субъектов и предприятий это можно менять. Член Общественной палаты Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным.
«Руководителям органов исполнительной власти, государственных органов власти, областных государственных учреждений, предприятий организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года… Предоставить работникам подразделений… другой день отдыха 31 декабря 2020 года», — распорядился Гладков.
Он также рекомендовал органам местного самоуправления и хозяйствующим субъектам «рассмотреть вопрос о принятии аналогичных решений».
В 2021 году 31 декабря уже объявлено выходным благодаря переносам праздничных дней, но о сокращении традиционных десятидневных новогодних каникул речь не идет.