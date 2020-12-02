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12:20 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд постановил, что продавцы могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ разъяснил, что предприятия торговли вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю, не использующему средства индивидуальной защиты (СИЗ), если обязательное использование гражданами таких средств установлено регионом. Об этом говорится в решении суда.

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Источник: РИА "Новости"

В суд с иском обратился Смоленский центр права и социологии, который оспаривал методические рекомендации Минпромторга, касающиеся случаев введения в регионах режима обязательного использования СИЗ.

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В частности, пункт о том, что при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, организациям торговли рекомендуется информировать его о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима, а в случае несогласия посетителя торговая организация вправе отказать ему в обслуживании на кассе.

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Верховный суд РФ в своем решении пояснил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в ряде регионов нормативными правовыми актами органов государственной власти соответствующих субъектов РФ были установлены требования обязательного использования СИЗ, в том числе масок и перчаток, при посещении объектов торговли. Из системного толкования приведенных правовых норм следует, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, вправе отказать в обслуживании на кассе посетителю, не использующему СИЗ», — говорится в решении суда.

Методические рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, основания для признания их недействующими в оспариваемой части отсутствуют, отметил в решении Верховный суд РФ и отклонил иск.

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