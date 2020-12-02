В РАН рассказали, когда Солнце начнет угрожать Земле

«Наша звезда, когда родилась, была более холодной, чем сейчас. Со временем она постепенно разогревается и поток излучения от нее растет. По современным понятиям Солнце начнет угрожать Земле уже через несколько сотен миллионов лет, так как поток тепла, который будет поступать от него, станет чрезмерным для современного климата Земли», — сказал он.
Однако, по его словам, у человечества еще много времени, чтобы как-то решить эту проблему, к примеру, регулированием атмосферы, или улететь с Земли.
Петрукович отметил, что Солнце прожило около 4,5 миллиардов лет и предстоит еще примерно столько же в его текущем состоянии. «Это типичный цикл жизни такой звезды. Когда оно подойдет к финальной стадии, то начнет превращаться в красного гиганта, расширится и, возможно, даже поглотит Землю», — сказал он.