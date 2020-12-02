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15:39 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Какие ограничения в связи с COVID-19 вводят страны

Локдаун путешествует по государствам.

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Источник: Reuters

Число смертей от коронавируса в мире приближается к 1,5 млн человек. Пока одни страны возвращают полный локдаун, другие уже выходят из него. Так, украинские власти признали, что действующие ограничения не смогли снизить заболеваемость. В ближайшее время Киев намерен объявить о введении повторного локдауна. О новых ограничениях объявили также власти Турции, Нидерландов и Южной Кореи. При этом, например, Ирландия и Великобритания пошли на послабления. Подробности — у Александра Рассохина

В ноябре Украина не решилась на полный локдаун и ввела карантин выходного дня. В субботу и воскресенье работали только аптеки, продуктовые магазины и транспорт. Но показатели заболеваемости продолжили расти.

И теперь локдаун неминуем и будет введен в декабре или январе, объявил накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Однако более конкретные даты «Ъ FM» удалось узнать благодаря украинским коллегам, которым источники в офисе президента сообщили, что рассматриваются два варианта — либо 7 декабря, либо 2 января.

Ограничения продлятся три недели, но подробности неизвестны. Очевидно, что многим предприятиям запретят работать. Поэтому неудивительно, что немалое число бизнесменов и чиновников выступает против локдауна, рассказала «Ъ FM» киевская журналистка Екатерина Шумило: «Более тысячи предпринимателей блокировали движение транспорта в центре Киева, требовали прекратить наступление властей на малый бизнес. Бизнес считает себя козлом отпущения, потому что, к примеру, продуктовые магазины могут работать, аптеки, а торговые центры и магазины, которые в них, не могут.

Власть не предоставила никакой подушки, чтобы малый и средний бизнес хоть как-то пережил это время. Они жалуются на то, что уже просто семьи нечем кормить.
Екатерина Шумило

Львов и Ивано-Франковск сказали, что они не поддержат карантин. Есть мнение, что за ними последуют и другие города".

Остается на высоком уровне заболеваемость и в Швеции. Но отказываться от политики мягких ограничений королевство пока не собирается, не объявлен даже привычный для многих стран повсеместный масочный режим. Впрочем, на некоторые ужесточения Стокгольм все же решился. Если раньше можно было собираться в группы не больше 50 человек, то теперь максимум восемь.

На более масштабные меры власти пойдут, только если система здравоохранения перестанет справляться, рассказала журналистка из Швеции Сабина Бабашова.
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Свободных коек с каждым днем становится все меньше, а врачей не хватает. «В Уппсале ситуация хуже, чем она была весной — это один из самых тяжелых регионов в данный момент. Главврач одной из самых больших больниц пытается позвать на работу людей, у которых есть какое-то медицинское образование, если даже они сейчас работают в других сферах. Ожидается решение вопроса о ношении масок, но эпидемиологи Швеции по-прежнему считают, что самым эффективным способом является соблюдение дистанции», — пояснила Бабашова.

А вот Англия в среду выходит из локдауна, открываются розничные магазины и спортзалы. Впрочем, говорить, что эта часть Великобритании отказывается от ограничений, нельзя — они становятся локальными.

Англию поделили на три зоны по уровню опасности — умеренную, высокую и очень высокую.

На последние две приходится большая часть региона, рассказал корреспондент «Ъ FM» в Лондоне Андрей Остальский. По его словам, каждые две недели власти обещают пересматривать статус того или иного региона:

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«В третьей зоне закрытий очень много, открыты в виде исключения салоны красоты, как ни странно, парикмахерские, которым предписаны очень строгие правила. Рестораны и пабы закрыты, что особенно чувствительно для англичан, можно только навынос торговать. Во второй зоне можно обслуживать за столами гостей, но без алкоголя. Это какой-то невиданный в английской истории эксперимент: рестораны ладно, но пабы, для которых алкоголь всегда был главным». Собирается в ближайшее время выйти из локдауна и Франция, которая прошла пик заболеваемости. Это произойдет 15 декабря. Но многие французы и не соблюдали требования властей, подчеркивает корреспондент «Ъ FM» в Париже Денис Стрелков: «Главным шоком для всех стало, что в Новый год, в Рождество не откроются горнолыжные курорты. Еще одна норма — комендантский час — ночью и поздним вечером нельзя будет без какой-то уважительной причины передвигаться по улице. Такая мера уже действовала до начала жесткого локдауна, и в целом французы ее соблюдали».

Видео
Локдаун в Англии заменят новой системой ограничений
Она не кажется такой ограничительной, потому что днем, наконец-таки, можно будет спокойно перемещаться.
Денис Стрелков

Эпидемиологи настаивают, что переломить ситуацию с пандемией удастся лишь благодаря лекарствам от COVID-19 и вакцинированию. Аналитики Goldman Sachs предполагают, что только через год прививку от коронавируса получит более 70% жителей развитых стран.

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