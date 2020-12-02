12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
В космосе сфотографировали «дитя» двух галактик
Оно появилось в результате мощной вспышки звездообразования.
«Хаббл» сделал снимок необычной галактики под длинным названием SDSSJ225506.80 + 005839.9. Этот очень далекий объект в созвездии Рыбы, как и его «соседок», можно увидеть только с помощью космического телескопа.
Но это не единственная особенность SDSSJ225506.80 + 005839.9. Астрономы смогли выяснить обстоятельства ее рождения. Как оказалось, галактика является результатом мощной вспышки звездообразования, спровоцированной слиянием двух древних галактик в течение нескольких последних миллиардов лет жизни нашей Вселенной. Видимые оболочки и хвосты, окружающие галактику, также являются результатом этого слияния.
Анна Лысенко