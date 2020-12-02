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12:47 (мск), источник: ТАСС

Умер актер Борис Плотников

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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Источник: РИА "Новости"

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сообщил Заславский.

Заславский назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.

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Борис Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Бешеные деньги» и других.

Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько «Восхождение».

Заметной стала роль в двухсерийном художественном телефильме Владимира Бортко «Собачье сердце», в котором артист исполнил роль ассистента профессора Преображенского доктора Борменталя.
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Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.

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