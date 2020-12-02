12:47 (мск), источник: ТАСС
Умер актер Борис Плотников
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ Борис Плотников, известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце», умер в возрасте 71 года
«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сообщил Заславский.
Заславский назвал Плотникова фантастическим мастером и прекрасным актером. Плотников был профессором кафедры в ГИТИСе.
Борис Плотников некоторое время служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры, где играл в спектаклях «Вишневый сад», «Бешеные деньги» и других.
Позднее Плотников работал в театре Советской Армии, МХТ имени Чехова, Театре под руководством Олега Табакова.
На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько «Восхождение».
Плотников также был театральным педагогом: в ГИТИСе являлся руководителем мастерской и профессором кафедры мастерства актера.