13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стрит-фотограф из Гонконга снимает забавные оптические иллюзии
Совпадения, которые окружают нас в повседневной жизни.
Эдас Вонг из Гонконга уже много лет работает в жанре уличной фотографии. Он снимает привычные городские пейзажи с людьми и вещами, которые окружают нас в повседневной жизни.
Но Вонг не просто документирует происходящее вокруг, он подмечает забавные совпадения и показывает случайные оптические иллюзии. Благодаря своему меткому глазу и фантазии он уже не раз становился лауреатом и победителем различных фотоконкурсов, а за его работами в Instagram следят более 20 тысяч подписчиков.
Екатерина Гура