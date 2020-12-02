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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стрит-фотограф из Гонконга снимает забавные оптические иллюзии

Совпадения, которые окружают нас в повседневной жизни.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Эдас Вонг из Гонконга уже много лет работает в жанре уличной фотографии. Он снимает привычные городские пейзажи с людьми и вещами, которые окружают нас в повседневной жизни.

Но Вонг не просто документирует происходящее вокруг, он подмечает забавные совпадения и показывает случайные оптические иллюзии. Благодаря своему меткому глазу и фантазии он уже не раз становился лауреатом и победителем различных фотоконкурсов, а за его работами в Instagram следят более 20 тысяч подписчиков.

Екатерина Гура

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